ナムタンロン遺産ルート：ハノイの記憶を呼び覚ます旅

フックトー村の四季折々の鮮やかな花畑から、ハタイ村の精巧な漆器作品、あるいはフックアム村の古風な家屋と伝統的なスーツ仕立て技術に至るまで、ハノイの古い名前であるタンロンの南側に位置する各地方を繋げる遺産ツアールート、別名、「ナムタンロン遺産ルート」は、ハノイの文化と伝統工芸の価値を呼び覚ましています。この遺産ルートは、郊外の遺産空間を首都の中心と結びつけるだけでなく、記憶と現在が時代の息吹の中で共存する、持続可能な観光の新しい方向性を開いています。

「ナムタンロン遺産ルート」は、ダイタイン、ホンヴァン、ゴックホイ、チュエンミーといった各村を結ぶツアールートで、何世代にもわたって保存されてきた祠、寺院、廟、史跡、そして数百年続く工芸村が集まっています。

このツアールートの最初の立ち寄り地は、ビンミン村にある史跡、集会所などです。ここは、ベトナムの始祖であるラック・ロン・クアン国祖が祀られている場所です。この祠には、古代の独特な芸術的・信仰的価値を持つ浮き彫りが保存されており、2015年に国家宝物に認定されています。毎年、旧暦3月にビンダー祭りが開かれます。この祭りは、2014年にハノイ市初の国家無形文化遺産に認定されました。

ビンミン村の住民の一人、グエン・チン・チンさんは、次のように述べました。

