トゥエンクアン省の奥地を飾るロマンチックな滝：クオイニーの魅力

北部山岳地帯トゥエンクアン省ラムビン村にあるクオイニー滝（Khuổi Nhi）は、古くから有名な観光地であり、ラムビン村のナーハン水力発電用貯水池を訪れる際には欠かせないスポットとなっています。

滝は幾重にも重なって流れ落ち、それぞれの段が、緑の苔に覆われた岩盤に白い絹のような水流を注ぎます。トゥエンクアン省観光振興センターのダン・クオック・スー所長は次のように述べました。

「クイニー滝は、昔のままの美しさを保っており、ナーハン水力発電用貯水池を探勝する観光客に特別な体験をもたらしています。この滝と他の景勝地とのつながりが、観光客に多様な体験ルートを提供し、トゥエンクアン省の観光商品の差別化と多様性を生み出しています」

クイニー滝は3層構造になっており、上に行くほど水流は多くの小さな流れに分かれ、岩の層を流れ落ちて青々とした天然のプールを作り出します。一部の観光客は、冷たい水に身を浸して疲れを癒します。また、別の観光客は、自然と一体となる瞬間を写真に収めようと、最高の角度を探します。グループでクイニー滝を訪れた北部丘陵地帯フート省出身の観光客の一人は次のように述べました。



「かなり長い道のりを経て到着しましたが、ここに来ると心地よくなりました。自然の魚たちが足をマッサージしてくれるのが、とても楽しく、素晴らしいです。まるで天然の魚たちに鍼治療を受けているような気分です」

クイニー滝の美しさは、単に滝の流れにあるだけではありません。それは、スローライフを感じ、森の音を聞き、純粋な空間の中で自分自身の声に耳を傾ける感覚でもあります。特に、クイニー滝では、天然の魚たちによる無料のフィッシュマッサージサービスが観光客に喜ばれています。ハノイから来た観光客、グエン・ラン・フオンさんは次のように述べました。

「滝へ向かう道で少し疲れましたが、ここに着くと喜び、快適さが実感できるようになりました。数百段登るだけで到着します。ここはとても快適で、水は澄んで冷たく、景色は美しく、魚が泳いでいます。魚が足をついばむというのは聞いていましたが、ここまで気持ち良いとは思いませんでした。」

無料のフィッシュマッサージサービス（写真：tuyenquang.gov.vn）

日が遠くの山々に傾くと、最後の光が滝に反射し、黄金色の帯を作り出します。この時のクイニー滝は、古い森にかけられたきらめく絹の帯のようです。

クイニー滝はトゥエンクアン省の原生林の奥深くに位置しています。この滝は騒がしくも荒々しくもなく、ひけらかすこともありません。ただ静かに流れ、森はそっと滝を抱きしめます。この素朴で趣きのある美しさこそが、魅力を生み出し、一度訪れた者を再び訪れたいと思わせる、感動に満ちた自然のままの美しさとなっているのです。

(VOVWORLD)