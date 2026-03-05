トゥエンクアン省のラー・チー族、新米祭りで豊作に感謝

ラー・チー族はベトナム54民族の一つで、現在その人口は全国で1万7,000人以上。トゥエンクアン省では、バン・フン、ティエン・イェン、スアン・ザンなどの村々に集まって暮らしています。錦織りや籠編みの伝統工芸、掛け合い歌など豊かな文化を持つ民族として知られており、新米祭りはその中でも特に大切にされている行事です。

祭りは通常、旧暦の9月初め頃に行われます。村で最も年長で尊敬される長老が縁起の良い日を選び、住民に知らせるところから準備が始まります。ラー・チー族の考えでは、収穫の前・新米を口にする前に、先祖への報告と天地・神々への感謝の祭礼を行わなければならないとされています。

トゥエンクアン省スアン・ザン村の民俗芸能家、ロン・ドゥック・チュン氏は次のように話します。

「村の祈祷師が縁起の良い日を一日選び、その日一日かけてラー・チー族の各家庭で祭礼を行います。祭礼や文化活動には他の民族の人々も多く参加し、この地に暮らす各民族の団結が示されます。」

一年を通じて順風満帆・豊作をもたらしてくれたことへの感謝の気持ちを込めて、家族総出で供え物の準備にあたります。バン・フン村のラー・チー・フォンさんの話です。

「供え膳には、ネズミの肉、魚、鶏、新しいもち米などが欠かせません。祭礼を行うには事前に祈祷師に依頼して日程を決める必要があり、新米の祭礼は一日だけ行います。」

供え膳にはもう一つ、必ず水牛の角が置かれます。水牛はラー・チー族にとって神聖な動物であり、この角はお酒を飲む器として使われます。また、生姜は現世と霊界をつなぐものとされ、あらゆる祭礼に欠かせないものです。

「ラー・チー族の方々がとても温かく、打ち解けた雰囲気でもてなしてくださり、とても嬉しく思いました。この美しい文化がいつまでも後世に受け継がれていくことを願っています。」

スアン・ザン村人民委員会のグエン・ヴァン・ホアン副委員長は、「私たちはラー・チー族の伝統文化を守り伝えるとともに、この美しさを地域に暮らす他の民族にも広めていきたい」と話しています。

ラー・チー族の新米祭りは、国の無形文化遺産にも登録されており、国内外の観光客にベトナムの少数民族文化を伝える貴重な機会となっています。この祭りを通じて、ラー・チー族は若い世代に民族の誇りと伝統を教え、豊かな文化のアイデンティティを未来へとつないでいます。

