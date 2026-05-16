ドンタップ省　「グリーン」と「デジタル」の融合により観光価値を向上

セオクイット生態観光区の一角。 (写真：Phan Ánh/VOV-ĐBSCL)

近年、ドンタップ省は、観光開発における「グリーン」の要素を重視しています。これは、生態農業モデルを中心とした同省の観光戦略の核心的な基盤となっています。具体的には、持続可能な開発を推進し、環境負荷を抑えつつ、各生態観光地における自然景観を尊重する形態の観光を志向しています。

また、観光地における太陽光発電を活用した電気自動車の導入促進や、プラスチックごみの削減といった取り組みも進められています。その重点施策となっているのが、タップムオイのハス池での生態観光、循環型のグリーン農業、そして「グリーン建築」の採用です。これらは、観光客の体験価値を高めると同時に、地域の生態系を保護することを目的としています。こうした取り組みにより、観光事業者や地域住民の意識も変化しつつあります。従来の単なる「農業生産」から、スマート農業と体験型観光を統合した「農業経済」へとパラダイムシフトが起こっています。

生徒たちがセオクイット生態観光区を訪問 自然や歴史を体験

現在、各地では、環境に配慮しつつ、地域の独自性や文化を活かした「エコツーリズム」や「コミュニティ・ツーリズム」、「循環型観光」などの新たなツアーが数多く展開されています。

ベトナム南部ドンタップ省タンホン村にある「ナムフオン・エコツーリズム施設」の代表、チュオン・ヴァン・マイさんと、ホーチミン市から訪れた観光客のグエン・タイン・フォンさんは、次のように話しています。

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「我が家のエコツーリズム施設の広さは約2ヘクタールで、他にはない特徴があります。ここには80種類もの果樹の苗木があり、その中にはベトナム国内でも非常に希少なものや、メコンデルタ地域に古くから伝わる特産種も含まれています」

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「私は、南部ホーチミン市から来ましたが、SNSの評判を見て、この『ナムフオン・エコツーリズム施設』を知りました。今回は家族と一緒に、子どもや両親に自然を体験させてあげたいと思い、初めて訪れました。実際に来てみて、ここの空気は非常に澄んでいて、とても心地よく感じます」

エコシステムの保存に加え、グリーンツーリズムとデジタル技術の密接な連携は、優れたスマートな体験型旅行を創出するための鍵となっています。ドンタップ省は、現代的なデジタルインフラの開発に向けた戦略的提携に関する覚書を相次いで締結しました。デジタルプラットフォームやSNSを活用したイメージ戦略、観光地のデジタル化のほか、スマート観光の導入、デジタルマップの活用、迅速な情報検索システムなどを進めています。

同省サデック地区にあるゴックラン観賞植物園の代表、チャン・フー・タイ氏は、フェイスブック、ザロ、インスタグラムなどの広範な双方向性と接続性が、観光地のプロモーションや観光客へのサポート、さらには地域観光の競争力向上において「強力なアシスタント」としての役割を果たしていると述べています。

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「以前、私どもの観光スポットやサデック市の知名度は、今ほど高くありませんでした。ここ数年、スマートフォンの普及に伴い、観光コンテンツをTikTokやZaloなどに掲載し、自ら情報発信を行ってきました。その結果、観光の魅力が広まり、ブランドとして確立されました。これは必然的な変化であり、ニーズに合わせて発展させる術を知らなければなりません。自ら考え、変化を受け入れることで初めて、ブランド発展に向けた画期的な進歩が生まれると考えています」

2025年、ドンタップ省を訪れた観光客数は約730万人に達しました。同省文化スポーツ観光局のグエン・ティ・ウィエン・チャン局長は、2026年から2030年にかけての重点施策として、データのデジタル化、スマート観光の開発、およびデジタルプラットフォームを活用したプロモーションの強化を掲げると明らかにしました。同省では、バーチャルリアリティや、人工知能、観光ポータルサイトを導入することで観光体験の質を向上させ、2026年から2030年までの期間には延べ5000万人の観光客受け入れを目指しています。

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「ドンタップ省の経済発展目標に基づき、観光分野では『グリーンな発展』と『デジタルトランスフォーメーション』の融合を、持続可能な観光推進の基盤として位置づけています。刷新への意欲と新たなニーズへの適応力を持ち、リソースを動員して企業をバリューチェーンに組み込むことで、新たな観光製品や施設、サービスを創出します。これにより、文明的で安全、かつプロフェッショナルな観光開発へと製品の質を高めていく方針です」

「グリーン」と「デジタル」の融合は、単なる起爆剤ではなく、ドンタップ省がベトナムの観光地図における地位を確立するための持続可能な戦略的指針です。独自の河川生態系を基盤とし、伝統工芸村をその魂、デジタル技術を翼とすることで、同省は「安全・親密・高品質」な目的地となる目標を一歩ずつ具現化しています。

この相乗効果は観光に「新風」を吹き込み、観光客の情報アクセスや体験を容易にするだけでなく、地域住民の所得向上や、固有の文化的価値の保存にも寄与しています。

[VOVWORLD]