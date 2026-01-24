ダラットのズードゥー動物園で過ごす一日

ダラットの ズードゥー動物園 は開放的な空間を備え、自然とのつながりを求める観光客にとって、理想的な目的地となっています。

ダラットの ズードゥー動物園（写真提供：Zoodoo Đà Lạt）

ズードゥーでは、ただ遠くから眺めるだけではありません。「フレンドリーな動物園として、ズードゥーにはカンガルーやラクダ、シェットランドポニー、羊、猫、そして子どもたちに大人気のカピバラなどがあり、間近で触れ合ったり、エサをあげたりすることができます。

5歳の バオ・ティちゃん は次のように語りました。



「ここで一番好きなのはハムスターとウサギです。とてもかわいいから。それにカピバラも好きです」

一方、 4歳の トゥアン・ホアンくん は次のように述べました。



「僕は猫が一番好きです。だって優しいからです。」



子どもだけでなく、大人にとってもここは癒やしの空間です。16ヘクタールの敷地はゾーンごとに分けられ、安全で親しみやすい雰囲気を作り出しています。ハノイから訪れた ホン・ニュンさんは次のように話しました。



「ズードゥー動物園は家族連れにぴったりです。子どもは自然を学び、大人は景色を楽しみながら写真も撮れます。しかも空気がとても新鮮で、都会とはまったく違います。」

ダラット中心部からおよそ30キロ離れたところにあるズードゥー動物園は短い旅でも、数多くの体験ができます。園内ツアーでは、動物たちの習性や生態について説明を受けながら、自然界への理解を深めることができます。

子供たちが大好きな動物であるカピバラ（写真提供：Zoodoo Đà Lạt）

「カンガルーは子どもを袋の中で育てます。妊娠期間はわずか30日です。生まれた子は人の指二本ほどの大きさしかありませんが、本能的に母親の袋へ自ら登り、そこで半年から1年を過ごします」

ズードゥー動物園には、40種類以上の動物たちが暮らしています。どれも人懐っこく、親しみやすい動物ですが、もともとは野生の生き物ですから、来園者の安全確保が最優先に考えられています。ズードゥー動物園のガイドであるティエン・フイさん は次のように述べました。



「それぞれの観光ツアーには必ずガイドが同行し、それぞれのエリアにはサポートスタッフを配置しています。特に来園者が多い場合や子ども連れのグループでは、スタッフが常に同行し、観察とサポートを行います。さらに、子どもたちが直接ふれ合える動物たちは、いずれも訓練を受けているのです」

子供たちが大好きな動物であるカピバラ（写真提供：Zoodoo Đà Lạt）

体験の多様さこそ、ズードゥーの大きな魅力です。全国各地から訪れる観光客は、期待と好奇心を胸に、動物たちとのひとときを楽しみます。ここはただの動物園ではなく、自然への愛情を育み、子どもたちに世界を大切にする心を教える場でもあります。そして多くの家族にとっては、絆を深め、笑顔を分かち合う大切な時間となっています。

現場の音

ズードゥーを後にする観光客は、美しい写真や楽しい思い出を持ち帰ります。しかし、何よりの宝物は、大自然に包まれたときに感じる安らぎの心ということです。ラムドン省ダラットで、ズードゥー動物園はダラットを訪れる旅に欠かせないユニークな立ち寄り先となっています。