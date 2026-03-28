経済
ダナン国際金融センター 日本企業に新たなチャンス
地域における金融・テクノロジーのハブを目指すダナンは、投資家の長期的なビジョンにおいて戦略的な選択肢として浮上しています。
国際金融センターの本質は、単なる金融機関の集積地ではなく、資本、技術、サービス、そして高度な人材が融合し、相互に作用する統合的なエコシステムにあります。
ベトナム政府がこのモデルの構築にダナンを選んだことは、従来の成長拠点から、政策の試行やイノベーションの促進が可能な新しい経済空間へと軸足を移すトレンドを反映しています。これは日本企業にとって極めて魅力的な要素です。フィンテックやAI＝人工知能分野のスタートアップ企業、ナナメウエ社の代表は次のように述べています。
（日本語テープ）
同時に、バリューチェーンの再構築も日本企業の背中を押し、新たな投資先を求める要因となっています。地政学的な変動やサプライチェーンの集中リスクに直面するなか、政治的な安定、高い経済成長、そして若い労働力を備えたベトナムは、優先的な投資先として存在感を高めています。DGW Asia有限会社の井澤 文昭社長は次のように指摘します。
ベトナム政府がこのモデルの構築にダナンを選んだことは、従来の成長拠点から、政策の試行やイノベーションの促進が可能な新しい経済空間へと軸足を移すトレンドを反映しています。これは日本企業にとって極めて魅力的な要素です。フィンテックやAI＝人工知能分野のスタートアップ企業、ナナメウエ社の代表は次のように述べています。
（日本語テープ）
同時に、バリューチェーンの再構築も日本企業の背中を押し、新たな投資先を求める要因となっています。地政学的な変動やサプライチェーンの集中リスクに直面するなか、政治的な安定、高い経済成長、そして若い労働力を備えたベトナムは、優先的な投資先として存在感を高めています。DGW Asia有限会社の井澤 文昭社長は次のように指摘します。
制度面だけでなく、経済空間の優位性も重要な役割を担っています。行政区画の拡大とインフラの拡充を経て、ダナンは単なる観光都市から、大規模な金融プロジェクトを受け入れ可能な総合経済都市へと変貌を遂げています。
整備が進む港湾システムや国際空港、物流ネットワークは、地域の経済拠点との接続性を高め、運営コストの削減と資本効率の向上を実現します。都市経済の視点からは、これが金融・テクノロジーのクラスターを形成し、波及効果によってさらなる革新と生産性の向上を促すための「必要条件」となります。長谷川ベトナムの平山・敬二社長は次のように語ります。
（日本語テープ）
また、ベトナム・日本の「包括的な戦略的パートナーシップ」も投資を後押しする重要な基盤です。国際金融センターの稼働にあたり、ダナン市当局は日本をはじめとする投資家に対し、最大限の支援を約束しています。ダナン市国際金融センター運営機関のダン・ディン・ドゥック常務副議長は、次のように述べました。
（テープ）
「ダナン市は、投資家の皆様がアイディアの段階から実際の事業運営に至るまで、常に全面的にバックアップいたします。安全かつ先進的で, 親しみやすさと可能性に満ちた環境を整え、アジア太平洋地域において信頼される、革新的で格調高い国際金融センターを構築・発展させていく決意です」
ダナン国際金融センターに対する日本企業の関心は、制度の優位性、発展空間、二国間関係、そして世界のバリューチェーン再構築といった複数の要因が結実したものです。投資誘致競争が激しさを増すなか、こうした関心を効果的に活用することは、ダナンの飛躍のみならず、ベトナム全体の成長モデルをより現代的で持続可能な、高付加価値型へと転換させる大きな原動力となるでしょう。
また、ベトナム・日本の「包括的な戦略的パートナーシップ」も投資を後押しする重要な基盤です。国際金融センターの稼働にあたり、ダナン市当局は日本をはじめとする投資家に対し、最大限の支援を約束しています。ダナン市国際金融センター運営機関のダン・ディン・ドゥック常務副議長は、次のように述べました。
（テープ）
「ダナン市は、投資家の皆様がアイディアの段階から実際の事業運営に至るまで、常に全面的にバックアップいたします。安全かつ先進的で, 親しみやすさと可能性に満ちた環境を整え、アジア太平洋地域において信頼される、革新的で格調高い国際金融センターを構築・発展させていく決意です」
ダナン国際金融センターに対する日本企業の関心は、制度の優位性、発展空間、二国間関係、そして世界のバリューチェーン再構築といった複数の要因が結実したものです。投資誘致競争が激しさを増すなか、こうした関心を効果的に活用することは、ダナンの飛躍のみならず、ベトナム全体の成長モデルをより現代的で持続可能な、高付加価値型へと転換させる大きな原動力となるでしょう。
(VOVWORLD)