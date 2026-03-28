ダナン国際金融センター 日本企業に新たなチャンス

地域における金融・テクノロジーのハブを目指すダナンは、投資家の長期的なビジョンにおいて戦略的な選択肢として浮上しています。

ダナン 国内外の投資家の注目を集める

国際金融センターの本質は、単なる金融機関の集積地ではなく、資本、技術、サービス、そして高度な人材が融合し、相互に作用する統合的なエコシステムにあります。

ベトナム政府がこのモデルの構築にダナンを選んだことは、従来の成長拠点から、政策の試行やイノベーションの促進が可能な新しい経済空間へと軸足を移すトレンドを反映しています。これは日本企業にとって極めて魅力的な要素です。フィンテックやAI＝人工知能分野のスタートアップ企業、ナナメウエ社の代表は次のように述べています。

（日本語テープ）

同時に、バリューチェーンの再構築も日本企業の背中を押し、新たな投資先を求める要因となっています。地政学的な変動やサプライチェーンの集中リスクに直面するなか、政治的な安定、高い経済成長、そして若い労働力を備えたベトナムは、優先的な投資先として存在感を高めています。DGW Asia有限会社の井澤 文昭社長は次のように指摘します。



国際金融センターの完成予想図