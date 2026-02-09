ゲアン省西部チャウティエン村のコミュニティ観光

ここに住んでいる少数民族タイ族の人々が、今もなお田畑での農作業や伝統的な織物、養蚕を行っており、素朴で温かい日常を営んでいます。

ホアティエン集落に足を踏み入れると、観光客は地元の民家にある宿泊施設の門で温かい歓迎を受け、「手首に紐を結ぶ儀式」に参加します。



この風習は、タイ族に古くから伝わる美しい文化で、精神的な平穏をもたらす意味があります。ビンフン地区から訪れた観光客のレ・ヒエウさんは次のように語りました。



「地元のタイ族の文化は非常に特徴的で、他とは違う魅力があります。実際に体験してみると、一つ一つの文化活動や習慣に独自のユニークさを感じることができます」

観光客は伝統的な手織物作りを体験できます

ホアティエン集落を訪れると観光客は伝統的な手織物作りを体験できます。ここはタイ族の手織物文化の発祥地の一つとして知られています。100％天然素材から作られる布地は、熟練した職人の手によって、民族のアイデンティティと独創性が融合した精巧な模様へと生まれ変わります。観光客は、綿の収穫から糸紡ぎ、機織り、そして染色まで、地元の住民と一緒に体験することができます。ゲアン省ビン市のチュオンビン地区から来た観光客タイン・トゥイさんは次のように述べました。

「とても興味深い体験です。タイ族の方々がどのように製品を作り上げるのか、その工程を自分の目で確かめたかったんです。自分で糸を紡ぎ、自分だけのストールを作ることができて、本当に嬉しいです。」

夜になると、観光客はタイ族の伝統的な料理を味わうことができます。ヒエウ川の焼き魚や山菜の炒め物、香り高いもち米やおこわ、焼き鳥など、村で採れた新鮮な食材を使った料理が並びます。観光客は家族と一緒に地酒である「ルオウカン（壺酒）」を酌み交わし、焚き火を囲んで太鼓やドラの音に合わせて、タイ族の伝統舞踊「ソエ（Xòe）」の輪に加わります。

現在、ホアティエン集落にはおよそ300軒の高床式の家があり、その中で、10世帯が観光客が宿泊できるため自宅を利用して、観光サービスを提供しています。古き良きタイ族の魂が宿る空間は、訪れる人々に懐かしさと新鮮さを同時に与えてくれます。その宿泊施設の一つの管理者であるサム・タオ・チャンさんは、4年前からコミュニティ観光サービスを提供し始め、多くの外国人観光客も受け入れていると明らかにし、次のように語りました。



「ホアティエン集落はタイ文化のゆりかごであり、伝統的な織物技術が今も息づいています。こうした文化があるからこそ、観光客の方々が来てくださるのです。私たちは文化を守り、さらに発展させるためにコミュニティ観光を選びました。」

観光を通じて、伝統的な織物業が復活し、その製品は品質・デザインともに観光客から高く評価されるようになりました。ホアティエン集落にある宿泊施設のオーナー、サム・ティ・フオンさんは次のように語りました。

タイ族の伝統的舞踊を楽しむ

「観光サービスの経営を始めて6年になりますが、ほぼ一年中お客様が絶えません。観光客が刺繍や機織りを学び、タイ料理を楽しみ、竹踊りに参加できます。私たちの料理を『美味しい』と言ってくださるのが何よりの喜びです。」

ホアティエン集落は季節ごとに異なる美しさを見せます。ホアティエン村の豊かな自然と人、そして食文化が、皆様のお越しを心よりお待ちしています。

(VOVWORLD)