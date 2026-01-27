クチ地下トンネル・ベトナムのユニークな軍事芸術を示す奇跡

クチ地下トンネルはフランス植民地主義者との戦いの最中の1948年頃に初めて形成されました。当初はタンフーチュン村とフオックビンアン村の2つの村で最初の掘削が行われ、「クチ地下トンネル」の名称もこの時期から使われ始めました。

総延長およそ250キロメートルにも及ぶこの地下トンネルは、地下3層構造となっており、最上層は地表から3メートル、最深部は12メートルの深さにあります。クチ地下トンネルの歴史遺跡地区のガイドのチュオン・バン・クイさんは次のように語りました。

「この地下トンネルの内部には兵士の居住区だけでなく、会議室、炊事場、食堂、医療施設、さらには当時のサイゴン＝ザーディン軍管区の作戦会議室が整備されています」

クチ地下トンネルが鍬と竹製のスコップという極めて原始的な道具によって掘り進められました。この迷路のような地下網は、幹線道を中心に無数の枝道が広がっています。時にはサイゴン川に至るまでの枝道があります。戦況が緊迫した場合、この枝道を通じて、ビンズオン省のベンカット市の革命根拠地へ脱出するルートとしても機能していました。