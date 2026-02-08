クアンニン省：夜間経済、さらなる発展の可能性を秘めて

クアンニン省は、政府が認可した「夜間経済開発計画」に基づき、文化スポーツ観光省が試験的に実施する「夜間観光モデル」の対象となる12の地方の一つに選ばれています。世界遺産のハロン湾やイエントゥーといった豊かな自然と文化遺産を誇る同省は、多様な夜間観光活動を展開し、観光客の滞在時間の延長や消費額の向上を図っています。

歩行者天国や噴水ショー、音楽フェスティバルなどの開発を手掛けるBIMグループのマーケティング担当者であるドアン・アイン・ヴー氏は、次のように述べています。

「クアンニン省を象徴するような、国内外の観光客が真っ先に思い浮かべる目玉商品が必要です。また、外国人観光客が増える夏以降のオフシーズンにも夜間経済を強化すべきだと提案しています。さらに、行政には政策立案や観光支援において主導的な役割を果たすことが求められます」

現在、注目を集めているのが、ハロン市バイチャイ地区にある「ハロン・マリーナ・ストリート・フェスト」です。従来の夜市とは異なり、国際的なスタイルを取り入れた開放的なフェスティバル形式で、全世代が楽しめる施設が整っています。

2025年7月から9月にかけての開催期間中、このエリアには数日間で約1万2000人の来場者が訪れました。数百の飲食ブース、エンターテインメント施設、ショッピングエリア、そしてアートスポットが並び、平日も含め連日賑わいを見せています。

地元のバイチャイ地区に住むグエン・ティ・タイン・ズンさんは、次のように語っています。

「週末に家族や友人と過ごすのにとても楽しい場所です。特に音楽ライブが素晴らしいですね」

統計によりますと、ハロン湾周辺では、夜間経済が観光収入の約70％を占めており、充実した夜間サービスによって、観光客1人あたりの消費額がおよそ300ドルから400ドル増加したというデータもあります。

一方で、クアンニン省文化スポーツ観光局は、現状の課題も指摘しています。規模の制限や地域間の連携不足、インフラおよび治安維持体制の未整備などが、さらなる発展に向けた障壁となっています。

観光経済研究所のグエン・アイン・トゥアン所長は、次のように述べています。

「クアンニン省を国際的なハブにするためには、ハロン湾の景観を活かした大規模な夜間ショーや実景公演を早期に実現すべきです。インフラを整備し、個別のサービスを統合した包括的な夜間観光パッケージを構築することが不可欠です」

クアンニン省は今、夜間経済を持続可能な成長の原動力に変える大きな転換点に立っています。ストリートフェスティバルから音楽イベント、文化空間に至るまで、24時間眠らない都市への変貌は、ベトナムのみならず、国際的な観光地図における同省の存在感をさらに高めていくでしょう。

