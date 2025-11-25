キリスト王像 - ホーチミン市の精神的・建築的象徴

ホーチミン市ブンタウ区のニョー山の頂上に立つキリスト王像は、海と空の間にそびえ立ち、海辺の地の比類なき精神的・文化的象徴となっています。高さ３２メートル、両腕の長さ１８.４メートルというアジア最大の規模を誇るこの建造物は、その壮大さだけでなく、両腕の間に立ち、街全体と大海原を見渡すことで、訪れる人々に感動的な体験をもたらしてくれます。



像への道のりは忘れがたい体験の始まりです。観光客は山の麓に車を停め、約千段の石段を登り始めます。両側には緑の木々が茂り、風に乗ってプルメリアの花の香りが漂います。道中には休憩所が点在し、眼下に広がる砂浜や穏やかなブンタウの街並みを見渡すことができます。木陰に覆われた道を一歩一歩進むごとに、訪れた人々は慌ただしい日常から離れ、山々の自然の息吹に浸ることができるのです。 キリスト王像の建設は１９７０年代初頭に着工され、幾度もの中断や設計変更を経て、１９９４年にようやく完成しました。海抜１６７メートルの高地に建てられたこの建造物は、ドンナイ川の砂や砂利、ダナンのノンヌオック産の大理石など、主に国内の素材が使用されました。数千トンに及ぶ資材を山頂まで運び上げ、さらにフランス統治時代のコンクリート地下道の上に基礎を掘るという困難な作業でしたが、この偉業は永遠に残る傑作を生み出しました。





訪れる人々がブンタウ市の全景を目に収めるのを見張る塔のようなキリスト王像。 撮影：コン・ダット



キリスト像の肩にある展望台から眺めると、右手の遠くにニンフォン岬、左手にはホンバ島が見える。 撮影：コン・ダット



ブンタウの海に向かって立つキリスト王像。 撮影：コン・ダット



像の内部にはキリスト像の足元から両肩まで１３３段の螺旋階段がある。 撮影：コン・ダット



キリスト像の足元には１９世紀末から２０世紀初頭にかけてフランス植民地政府によって築かれた軍事施設「ニョー山の古砲台」の遺跡がある。 撮影：トン・ハイ



像の内部には１３３段の螺旋階段があり、首の部分まで登ることができます。同時に１００人の観光客を収容できる広さです。両肩からはブンタウの街全体、果てしなく続く砂浜、陽光に輝く道路、そして広大な海と空を一望することができます。キリストが広げた両腕の間に立ち、海風に包まれ、光に満ちた空間に身を置くと、誰もが心安らぎ、穏やかになり、深い感動に満たされるのです。

１９９３年１月１８日、この像は国家歴史文化遺産に認定されました。２００６年には「ベトナム最大のイエス像」として記録され、さらに２０１２年には「アジア最大のキリスト王像」と認定されました。これらは、建築的価値を証明するだけでなく、地元の人々の献身と信仰を讃えるものでもあります。

キリスト王像は午前７時から午後５時まで無料で公開されています。石段を登り、旅を楽しむために訪れる人々には、礼儀正しい服装と適切な履物を準備することをお勧めます。ここは単なる観光地だけではなく、静かに瞑想し、ブンタウの雄大な海と空の美しさを特別な視点から堪能できる場所でもあります。 像の下に立ち、慈愛に満ちたキリストの御顔を見上げると、訪れる人々の心は自然と軽やかになり、安らぎを覚えるようです。キリスト王像は単なる建築物ではなく、信仰、そして自然と人間の調和の象徴であり、ホーチミン市ブンタウ区における文化的な象徴として、特別な輝きを放っています。







キリスト像に到達するには、何百もの石段を登らなければならない。 撮影：トン・ハイ

キリスト像までの道は、征服を願う者に課せられた試練。 撮影：トン・ハイ

キリスト像の足元から望む風景に心を奪われる観光客。 撮影：トン・ハイ



写真を撮ったり、休憩したり、像の足元に広がる風景を満喫する観光客。 撮影：トン・ハイ



石段を登り、キリスト像の足元に到着すると、遠くにはブンタウを代表する観光名所、ニンフォン岬が姿を現す。 撮影：トン・ハイ



キリスト像の肩から望む、ブンタウの海辺の街の詩情あふれる美しい風景。 撮影：コン・ダット





海辺の街ブンタウの素晴らしい景色。 撮影：トン・ハイ



