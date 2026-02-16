エデ族の集落を訪ねて ～母系社会に息づく伝統と観光の調和～

ベトナム中部高原のダクラク省。ここに暮らすエデ族の集落で、新しい形の観光が注目を集めています。人口約33万人を擁するエデ族は、母系制を守り続ける少数民族として知られています。女性が家長となり、末娘が家を継ぐという独特の風習。長大な高床式住居での暮らし。そして、自然を崇拝し、銅鑼の音色と共に口承文化を紡いできた人々です。



いま、この集落で展開されているのは、単なる観光地巡りではありません。訪れた人々が地元の人々と共に生活し、共に働き、暮らしのリズムそのものを体験する「コミュニティツーリズム」です。

コミュニティツーリズムはエデ族の 文化を守るための手段。

フランス人観光客が体験した「本物の暮らし」



乾季を迎えた高原地帯。穏やかな日差しの下、鉄分を多く含んだ赤い土の道を農業用トラクターが揺れながら進んでいきます。集落から畑へと向かう道のりで、車輪が水たまりに乗り上げるたびに、フランス人観光客たちの陽気な笑い声が響きます。

「素晴らしい体験でした。この地の文化、料理、そして何より日常生活そのものを肌で感じることができました」

そう語るのは、フランスから訪れたメルクレ・オリヴィエさんです。地元の人々と一緒に畑に行き、彼らの働き方や日々の営みを目の当たりにする。それは、ベトナムへの旅で最も心に残った体験だったといいます。

同じくフランスから訪れたメルクレ・クレールさんは、エデ族の社会における女性の役割に強い関心を示しました。

「エデ文化では女性が本当に重要な位置を占めています。これは非常に珍しいことです。多くの文化では見られない、女性にとって素晴らしい地位だと感じました」



クレールさんの言葉は、エデ族の母系社会の特徴を捉えています。この社会では、子供は母方の姓を名乗り、女性が財産を相続します。結婚は妻入婚で、妻が家長として土地や家を管理するのです。

「ありのまま」が最高のおもてなし

エデ族のガイド、イ・ティエン・ニエ・クダムさんは、この仕事を単なる観光案内とは考えていません。

「外国人の方々が集落を訪れると、村人はとても誇らしげに、心からのもてなしでお迎えします。そして回を重ねるごとに、みんな日常の暮らしに自信を持つようになっていくんです」

クロン・アナ村ブオン・チュア集落のホドー・エヌオルさんは、古い高床式住宅で外国人観光客を受け入れています。最初は戸惑いもあったといいますが、今ではコツをつかんだようです。

ダクラク省文化・スポーツ・観光局のチャン・ホン・ティエン局長は、こうした取り組みへの支援を約束しています。



「私たちは文化遺産としての価値を持つ空間を活用し、国の投資や国家目標プログラムと連携しながら、少数民族の皆さんが文化的価値を発展させ、保存し、それをコミュニティツーリズムの発展につなげていけるよう支援していきます」

ダクラク省のエデ族が取り組むコミュニティツーリズム。そこには、自分たちのアイデンティティや誇り、そして生き方そのものを携えて、世界の人々とつながろうとする姿勢があります。

派手な演出も、作られた体験もありません。ただ、ありのままの暮らし。それこそが、最も価値ある体験として、訪れる人々の心に深く刻まれているのです。

(VOVWORLD)