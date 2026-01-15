アンザン省・チャースー・メラルーカ林を巡る

チャースー・メラルーカ林は2005年に景観保護区として認定されました。中核区域が845ヘクタール、緩衝区域が1100ヘクタール以上に及ぶこの森は、メコンデルタの「緑の肺」とも呼ばれ、保全とエコツーリズムの両立が図られています。森林内には数百種の動植物が生息しており、その中には、ベトナム・レッドリストに掲載されているインドトキコウとヘビウの2種も含まれています。

現場の音

チャースー・メラルーカ林を訪れる最も美しい時期は、毎年9月から11月にかけての洪水期です。この時期、森は新たな装いをまとい、水が満ちることで木々は一層青々と茂り、水面はウキクサに覆われ、スイレンの花や黄色いディエンディエンの花が彩りを添えます。

チャースー・メラルーカ林は、2020年1月に「洪水期に観光するのに最も美しく有名なメラルーカ林」と、「メラルーカ林におけるベトナム最長の竹製の橋」という2つのベトナム記録を破りました。観光ガイドのチュック・リーさんは、次のように話しました。

チャースー・メラルーカ林

（テープ）

「チャースー・メラルーカ林には約70種の鳥が生息しており、主にツルやサギ、アオサギ類です。観光には手漕ぎ舟とエンジンボートの2種類があり、手漕ぎ舟とエンジンボートです」

森の入口を抜けると、花々や観賞植物に囲まれたチャースー橋が現れます。2020年に完成した全長10キロを超える竹製の橋は、途中に休憩用の東屋が設けられ、ボート乗り場へと続いています。ここから、三枚板の小舟やエンジンボートで森林観光を楽しむことができます。

現場の音

細い水路を進む舟は、ゆっくりと森の奥へと入っていきます。舟を操るレー・ティ・ナンさんは次のように述べました。

（テープ）

「手漕ぎ舟は1回に4人まで乗れます。繁忙期は1日6～7便運航します。週末は特に観光客が多く、フランス、アメリカ、イギリスなど海外からの観光客も訪れます。エンジンボートでは、森の中で自然養蜂を行う家族の養蜂場も見ることができます」

舟着き場の近くにはハトの飼育小屋があり、写真撮影やチェックインスポットとして人気です。結婚写真の撮影に訪れるカップルも少なくありません。さらに、展望台に上れば、望遠鏡を通して森林全体や、近隣に暮らすクメール族の村を一望することができます。初めてチャースー・メラルーカ林を訪れたイタリア人観光客、エンリコ・エルディギエリさんは、次のように感想を述べました。

（テープ）

「信じられないほど素晴らしい体験です。プールオン洞窟やハロン湾も訪れましたが、ここはそれ以上に感動しました。自然保護の取り組みがとても優れており、多くの鳥や広大な森林生態系があります。再びベトナムを訪れる機会があれば、必ずここに戻りたいです」