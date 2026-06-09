2026年前5个月越南胡椒出口增长21.7%

2026年5月，越南出口胡椒近2.52万吨，出口额1.66亿美元，环比分别下降18.9%和13.9%，同比下降4.8%。

尽管5月份对美国出口量环比下降超过19%，美国仍是越南胡椒最大的出口市场，占出口总量的23%以上。阿联酋位居第二，进口需求持续稳定。与此同时，中国仅进口1512吨，环比大幅下降66.8%，成为当月胡椒出口下降的主要原因。

累计前5个月，美国继续是越南胡椒最大的进口市场，进口量近3万吨，占出口总量的24.5%，同比增长30.2%。亚洲仍是最大的消费区域，进口近5.66万吨，占出口总量的46%，同比增长24%。在该区域中，中国是突出的亮点，进口1.46万吨，增幅高达145.4%，成为越南胡椒的第二大市场。泰国进口量也激增，达5376吨，增长133.8%，而对阿联酋出口与去年同期基本持平，印度则下降33.3%。

在欧洲，胡椒出口量达2.52万吨，同比增长5.1%。其中，荷兰增长强劲，达51.6%，反映了进口和中转需求的积极态势，德国市场同比下降30.7%。

相反，5月份越南进口了8745吨胡椒，进口额为4980万美元，环比分别增长7.4%和6%。累计2026年前5个月，越南进口胡椒3.81万吨，出口额2.18亿美元，同比分别大幅增长69%和60%。这一增长反映了在越南胡椒出口保持高位的背景下，用于加工和转出口的原料需求持续增加，同时肯定了越南作为世界领先胡椒加工和贸易中心的地位。

在供应方面，柬埔寨仍是越南最大的原料供应市场，占进口总量的54.6%，同比激增344.3%。巴西位居第二，占进口总量的29.1%。

除了胡椒，肉桂出口也呈增长态势，尽管市场需求有所波动。截至5月底，越南出口肉桂4.87万吨，出口额1.24亿美元，较2025年同期分别小幅增长2%和1%。亚洲仍是越南肉桂最大的消费区域，占出口总量的67.8%，但同比下降了4%。（完）