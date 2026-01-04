2026元旦假期多地接待游客数十万人次 旅游收入开局良好



在广治省，4天假期期间（1月1日至4日），该省接待游客约12万人次，其中包含4500人次国际游客；旅游总收入估计达1380亿越盾（折合人民币3631.5万元）。平均客房入住率达45%，其中丰芽-格邦国家公园和溪山地区达到约70%。吸引大量游客的景点包括丰芽-格邦国家公园、武元甲大将墓区、咏木（Vịnh Mốc）地道、广治古城等。经过洞海和东河的航空及铁路运输十分繁忙。据广治省文化体育与旅游厅表示，节日期间的旅游活动组织安全有序，展现了广治人民和土地友好好客的良好形象。

广治省旅游与体育厅领导为2026年参观丰芽-格邦国家公园的第一批国际游客举行欢迎活动。图自越通社



在老街省，假期期间接待游客超36.3万人次，旅游收入预计达1.5万亿越盾。沙坝继续成为最具吸引力的旅游目的地，接待游客近15万人次，其中国际游客约1.47万人次；沙坝客房出租率达95–100%。多个大规模活动成功举办，如"沙坝——精华汇聚"文化空间、跨年倒计时、迎新烟火表演、苗族芦笙节以及木江界"拓碟"花节等，为山区旅游增添了吸引力。老街国际口岸的跨境旅游活动活跃，出入境手续顺畅，为游客提供了便利。

沙坝夜景。图自越通社

在胡志明市，4天假期期间，旅游收入估计达2.632万亿越盾。该市接待参观游客约124万人次，其中国际游客超过7.57万人次；客房出租率约为75%。诸如阮惠步行街-白藤码头、滨城市场、各购物中心、博物馆和历史遗迹等景点吸引了大量市民和游客。与头顿、龙海、湖濠等邻近地区的联动旅游也表现活跃，游客量显著增长，众多度假村客房出租率保持高位。



据各地评估，2026年元旦假期取得的积极成果，是旅游业继续开发新产品、提升服务质量、力争实现2026年旅游发展目标的重要基础。（完）