2025 年VinFuture 奖获奖者向越南年轻人传递科研热情

在2025年 VinFuture 奖颁奖典礼后，12月6日，各位获奖科学家与数百名学生、大学生、青年科研人员以及创业界代表一同参加具有切实意义的“与2025年 VinFuture 奖得主交流”活动。

在开放的氛围中，科学家们分享了自己朴实却深具意义的科研之旅、服务社区的实验故事，以及拯救了数百万生命的创新成果。讨论内容也延伸至越南的背景，旨在促进越南农业的发展及其创新解决方案应用潜力。

第一场交流邀请了在农业领域上取得突破性成果的 VinFuture 奖获奖者参加。来自墨西哥、荣获“发展中国家科学家特别奖”的 María Esperanza Martínez-Romero 教授以质朴而真诚的方式讲述了她自己的科研故事，从童年的经历到踏入科研道路，再到取得对农业行业具有重要影响的研究成果。

她表示，非常期待与越南科学家合作，尤其是与年轻学生携手，以为越南农业带来更多切实的益处。

交流活动上，荣获“新兴领域科学家特别奖”的 Venkatesan Sundaresan（美国）、Raphaël Mercier（德国）、Emmanuel Guiderdoni（法国）、Imtiyaz Khanday（美国）和 Delphine Mieulet（法国）介绍了他们在构建无性生殖杂交水稻品种方面的研究历程。该成果能够在后续的种植季保持杂交优势，培育出高产且成本更低的种子，从而为数百万人改善粮食安全。

来自德国的Raphaël Mercier 教授希望，通过“2025 年 VinFuture 科技周”，他和同事的研究成果能够受到越南科学家的关注，从而开启未来合作机遇，选择适合越南的杂交水稻品种，并利用无性生殖种子技术在越南的田间推广。

在交流现场，许多学生提出了关于科研投入和科研热情的问题。参与交流的科学家们一致认为：“科学不仅是智慧的体现，更是一种对社会的责任。”

第二场交流展现了科学造福人类的另一个侧面：对抗当前严重疾病威胁。美国的 Mary-Claire King 教授、Maura L. Gillison 教授以及 Aimée R. Kreimer 博士参与这场讨论。

“与2025年 VinFuture 奖得主交流”活动不仅传递了科学的价值与力量，还鼓励年轻一代勇于梦想、勇于突破自我，并为社会贡献力量。这也是 VinFuture 奖希望传播的精神，即科学为了人类带来福祉，让生活更加美好。（完）