2025年APEC会议周：“越南日”活动开启越南与韩国地方合作新篇章

据越通社特派记者报道，值此纪念韩国新村运动国际化20周年之际，当地时间10月30日下午，在出席于韩国庆州市举行的2025年亚太经济合作组织（APEC）领导人会议周期间，越南国家主席梁强及越南高级代表团出席了由庆尚北道、韩国新村运动基金会和越南驻韩国大使馆联合举办的“越南日”活动。



庆尚北道知事李哲禹在活动上致辞时表示，在越南实施新村运动项目20年是双方合作与发展征程中的重要里程碑。他强调，古都庆州是一个特别有意义的地点，让我们共同回顾20年合作历程，并开启通往繁荣未来的新旅程。



李哲禹表示，过去20年来，庆尚北道始终基于新村运动精神，坚持不懈地推动与越南的农村发展合作。自2005年在太原开展的第一个试点村开始，该模式已扩展到15个村庄，带来了诸多切实成果，其中包括改善农村基础设施、推广耕作技术以及提高越南居民收入。

李哲禹强调，双方合作现已扩展到经济、文化和民间交流领域，同时以胡志明市国家大学所属Saemaul农村发展中心为核心，双方加强了研究、人才培养和社区发展模式转移。李哲禹强调，庆尚北道将继续与越南同行，走在发展与共同和平繁荣的道路上。



越南国家主席梁强在仪式上发言时强调，“越南日”活动不仅是向韩国朋友介绍越南国家、人民、历史和文化的契机，更彰显了双方深厚的情谊与相互理解。



梁强回顾两国关系30多年的建设与发展历程时认为，越南与韩国关系已成为一个特殊的典范，自建交，特别是在2022年12月两国将关系提升为全面战略伙伴关系之后，取得了诸多显著、全面的成就。



梁强强调，两国拥有政治互信，共享发展利益；韩国目前是越南最重要的经济伙伴之一；防务安全合作持续深化；地方合作和两国民间交流不断扩大。



国家主席梁强认为，进入新纪元，越南和韩国面临诸多重大机遇，将推动两国关系在政治、经济、文化和民间交流等各方面迈向更全面、更深入、更有效的新高度，并相信，“越南日”活动将开启两国地方合作的新篇章；庆州市理应成为“友谊连接之城——越南与韩国东南地区文化-旅游-产业合作枢纽”，为加强越韩两国各地方间的友好关系与发展合作做出贡献。



值此机会，越南国家主席梁强与庆尚北道知事李哲禹相互赠送礼物，并共同按下按钮，启动面向未来友好合作的象征（完）