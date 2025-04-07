2025年第一季度越南接待国际游客超600万人次

据越南国家旅游局旅游信息中心的消息，2025年3月，越南接待国际游客超过200万人次，同比增长28.5%。2025年第一季度，越南接待国际游客约600万人次，比2024年第一季度增长29.6%，创下历史新高。与2019年（新冠疫情前）同期相比，增长幅度高达134%。



从市场规模来看，在越南十大国际客源市场中，中国以158万人次位居第一，同比增长78.3%；韩国以126万人次位居第二，同比增长2.2%。这两个市场占越南国际游客总数的47%。



排在其后的依次是中国台湾、美国、日本、澳大利亚、印度等市场，这些市场的游客人数增长幅度在10%至26%之间。得益于地理位置优势，东南亚地区市场增长良好，其中柬埔寨游客涨幅，达105.6%；菲律宾增长95.1%；老挝增长52.7%；印度尼西亚增长6.9%；泰国增长4.7%。

欧洲市场持续实现两位数增长，尤其是享有单方面免签政策的国家：英国增长23.5%，法国增长28.3%，德国增长23.3%，意大利增长29.0%，西班牙增长17.5%，丹麦增长17.6%，瑞典增长18.7%，挪威增长16.0%。尤其值得关注的是，俄罗斯市场增长110.5%。此外，波兰和瑞士的游客数量也显著上升，分别同比增长52.9%和14.1%。



越南国家旅游局指出，这一成果得益于政府近期颁布的第11/NQ-CP号决议，根据该决议，自2025年3月1日至12月31日，越南对波兰、捷克和瑞士公民实行短期免签政策，作为2025年旅游刺激计划的一部分。该政策有望进一步吸引来自这三个欧洲国家的更多游客。



此外，免签政策的落实，以及一系列宣传推广活动、旅游促销方式的创新，以及越南旅游产品和目的地吸引力的提升，有助于实现2025年越南接待国际游客2200万至2300万人次的目标。（完）