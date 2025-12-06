“2025年度越南智慧城市”称号得主 岘港市脱颖而出

越南软件与信息技术服务协会（VINASA）12月6日宣布，评审委员会决定授予岘港市“2025年度越南智慧城市”称号。该称号是今年智慧城市奖项体系中授予地方政府的最高且唯一的荣誉称号。



12月2日，以原越南科技部部长阮军博士为主席的评审委员会召开终评会议，综合审议了入围城市的现场陈述与独立评估结果。经严格按照既定标准进行公正投票，岘港市凭借在数字化转型与智慧城市建设方面的卓越成就脱颖而出。



据组委会评价，岘港市的获奖优势集中体现在三大关键领域：智慧治理与行政管理、创新创业吸引力、绿色与可持续发展环境。这全面反映了该市坚持以人民为中心、大力推动数字技术在城市治理中深度应用的发展方向。



VINASA表示，此项荣誉是对岘港市多年来在智慧城市建设领域持续投入与不懈努力的充分肯定，这些工作为城市的可持续发展和居民生活质量的提升作出了积极贡献。



作为全国人工智能（AI）应用的先行者，岘港市在公共治理、数字服务提供及创新创业生态构建方面已取得一系列显著成果。该市已建成并运营包括智慧城市运行中心、大数据分析平台以及基于AI的交通-环境-安全监测系统在内的多个核心数字平台，有效提升了行政效率，缩短了公共服务响应时间，并强化了多领域的预测预警能力。



岘港三岐智慧城市运营中心。图自越通社

同时，岘港市积极部署了服务于民生的AI应用模型，如智能虚拟助手、行政手续智能推荐系统以及数字化舆情分析工具。通过促进当地高校、高科技园区与创新孵化器之间的联动，该市构建了广泛的AI研发与应用网络，为初创企业开发契合本地需求的产品创造了条件。



尤为值得关注的是，岘港市正在推进《2026-2030年岘港创新城市建设方案》，明确将人工智能定位为驱动数字经济增长与提升城市竞争力的核心支柱。该方案旨在完善科技企业扶持机制、拓展创新空间、建设AI实验室与研发中心，并探索建立新技术模型的政策试验区（监管沙盒）。岘港期望通过这些举措，构建一个富有活力的创新生态系统，吸引高素质人才，从而巩固其作为中部地区数字化转型引领者的地位。



“2025年度智慧城市奖”是岘港智慧城市发展道路上的一个重要里程碑，再次彰显出了其在全国智慧城市战略中的先锋角色。展望未来，岘港市将继续秉持主动创新精神，拓展国内外合作，充分运用以人工智能为代表的先进科技，致力于建设成为一个创新中心、宜居城市和可持续发展的典范。 （完）