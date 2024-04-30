2024年前4个月越南外资到位资金持续大幅增加

据越南统计总局的统计数据，2024年前4个月越南的外资到位资金预计达到62.8亿美元，比去年同期增长7.4%，创5年来同期最高水平。

其中，加工制造业的外资到位资金为49.3亿美元，占78.5%；房地产为6.076亿美元，占9.7%。

统计总局还表示，截至2024年4月20日，越南引进的外商投资总额达到近92.7亿美元，比去年同期增长4.5%。其中，新批项目966个，注册资金71.1亿美元，项目数同比增长28.8%，注册资金增长73.2%。

其中，加工制造业是吸引外资最多的行业，注册资金近50亿美元，占新注册资金总额的70.2%；房地产领域吸引外资达到16亿美元，占比22.5%；其余行业达到5.196亿美元，占比7.3%。

2024年前4个月，在对越南投资的50个国家和地区中，新加坡是最大的投资来源地，达25.9亿美元，占36.4%；其次是中国香港特别行政区，为8.986亿美元，占比12.6%；日本8.141亿美元，占比11.4%；中国7.402亿美元，占比10.4%等。

统计总局还表示，2024年前4个月，越南对外投资有36个新项目，投资总额为9830万美元，比去年同期减少2900万美元；增资项目3个，增资额为58万美元，减少95.7%。

今年前4个月，越南对外投资总额达9890万美元，比去年同期下降35.6%。在越南投资的14个国家和地区中，荷兰以5460万美元位居第一，占比55.2%；老挝为1630万美元，占比16.5%；美国670万美元，占比6.7%；新西兰达到590万美元，占比5.9%；德国540万美元，占比5.4%。（完）