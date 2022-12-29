2022年越南全国贸易顺差112亿美元

据越南统计总局2022年12月29日上午发布的数据，2022年越南货物进出口总额达588.2亿美元，环比增长2.7%，同比下降11.2%。

2022年全年货物进出口总额有望达7325亿美元，与去年相比增长了9.5%；其中，出口额同比增长了10.6%；进口额同比增长了8.4%。2022年越南全国贸易顺差约112亿美元。

越南计划投资部统计总局局长阮氏香12月29日上午在河内举行的2022年第四季度和2022年全年社会经济统计数据新闻发布会上表示，越南经济复苏，消费品和出口需求高涨，以及世界大宗商品价格的影响，推高了所有生活必需品的价格。第四季度和2022年生产者物价指数、制造业主要原材料购进价格指数、进出口价格指数均较2021年同期相比均实现了上涨。

统计总局的数据指出，2022年12月货物出口额达296.6亿美元，环比增长2.2%，同比下降14%。 2022年第四季度，出口额约895亿美元，比2022年第三季度下降7.1%，同比下降6.1%。

2022年全年越南货物出口额有望达3718.5亿美元，同比增长10.6%；其中，内资企业出口额950.9亿美元，增长6.5%，占出口总额的25.6%。外资企业出口额（含原油）达2767.6亿美元，增长12.1%，占比74.4%。

2022年越南出口额10亿美元以上的商品有36种，占出口总额的94%（其中百亿美元以上的商品有8种，占70.1%）。

进口方面，2022年12月越南进口额291.6亿美元，环比增长3.1%，同比下降8.1%。 2022年第四季度，进口额约850.7亿美元，比2022年第三季度下降5.8%，同比下降3.9%。

2022年货物进口额约3606.5亿美元，比上年增长8.4%；其中，内资企业进口额达1257.9亿美元，增长10%；外资企业进口额达2348.6亿美元，增长7.5%。

2022年进口额达10亿美元以上的商品有46种，占进口总额的93.3%（出口额达100亿美元以上的商品有6种，占52.1%）。

统计总局还表示，2022年服务出口额约129亿美元，比2021年增长145.2%；其中，旅行服务出口38亿美元（占服务出口总额的29.8%），比上年增长近24倍；运输服务出口额56亿美元（占43.4%），增长了165.4%。

2022年服务进口额约255亿美元，比上年增长23.6%，其中运输服务进口额124亿美元（占48.7%），增长 18.3%；旅行服务进口额65亿美元（占25.6%），增长70.8%。 2022年服务贸易逆差126亿美元。（完）