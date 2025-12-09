新闻
顺化：发挥综合力量 全力解除IUU“黄牌”警告
顺安坊人民委员会常务副主席阮文顺：顺安坊渔船数量占全市近一半，过去管理工作尚未做到系统、深入。在政府总理和市领导的指示下，地方已对辖区渔船全面排查并分类，明确哪些符合出海条件、哪些不符合要求。为防止IUU违规，坊内共有34艘渔船因不达标而被限制出海，地方政府已与相关单位协作加强监管，船主也签署承诺，在未满足条件前不得出海作业。长期来看，除加强宣传教育外，坊政府还与边防力量建立协作机制，对渔船和船员实行常态化管理。
在边防部队及地方政府持续深入、形式多样的宣传推动下，渔民法律意识显著提升，自觉遵守相关规定，违规现象大幅减少。
顺安坊渔船船主杨文俄：“每次出海前，边防干部都会提醒我们要开启航程监控设备，按规定海域和路线作业，绝不能进入他国海域。”
顺化市边防部队副指挥长兼参谋长陈明全中校：对于存在违规迹象的渔船，边防部队将与职能力量协同调查、核实，查清每项行为，并向有权部门提出处理建议，依法严肃处置相关船主及违规渔船。
自2024年1月至今，顺化市职能部门共发现并处理违规案件7起，其中3起涉及越界捕捞，4起与船载监控系统断连有关。目前，全市已完成对所有渔船船主的信息盘点、分类及数据对接。顺化市也正加快升级渔港信息技术基础设施，协助渔民在水产品溯源系统上更新数据，并推进电子捕捞日志的应用。(完)