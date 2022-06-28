顺化市提升高峰期旅游供给品质

2022年顺化文化节期间，顺化市接待游客量猛增，因此当地各旅游住宿单位正多错并举确保旅游服务质量、确保

旅游

酒店客房价格平稳。

顺化文化节期间，位于顺化市中心的这家五星级酒店全部客满。尽管已进入旅游高峰期，各家酒店入住率高达100%，但这家酒店客房价格仍保持平稳、最大限度确保服务质量。

Fiditour旅游公司导游黎忠度说：“尽管已进入旅游

高峰期

，并且已恰逢顺化文化节，但顺化市各家酒店客房价格一直保持平稳、服务质量优良。”

胡志明市游客黎范祥薇说：“尽管顺化文化节期间工作繁忙，但这里的居民很热情且亲善好客。”

不仅确保客房价格稳定，

顺化市

各家酒店还针对国内游客推出多个新颖旅游产品。预计，借此机会，顺化市接待游客量可达20万人次。

遭受新冠肺炎疫情影响导致各旅游住宿单位服务人员资源严重缺乏。这是该市亟待解决的问题。因此为了满足日益猛增的旅游需求，承天顺化省酒店协会已举行多场有关旅游人力资源招聘与培训工作的会议。

承天顺化省酒店协会副主席阮黄瑞薇说：“我们十分注重旅游人力资源培训工作，所以我们相信顺化市各家酒店服务质量一直保持良好。”

据统计，在旅游高峰期，特别是周末以及顺化文化节举行期间，顺化市3-5星级酒店客房入住率高达80%。预计该市接待国内外游客量将继续猛增。因此该市正多措并举提高旅游服务质量，为国内外游客留下美好印象。（完）