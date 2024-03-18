继承传统



2023年，海军参谋部海洋测绘与海洋研究大队职业军人黎氏明水少校首次如愿加入工作小组来到长沙海域。在这里，她的父亲和战友们为了保卫神圣的主权而英勇奋战到生命的最后一刻。



职业军人黎氏明水少校是烈士黎廷诗的独生女。黎廷诗同志是英勇牺牲于1988年3月14日的64名指战员之一。当她的父亲去世时，黎氏明水少校只有一岁零九天。所有与她父亲有关的，黎氏明水少校只能通过她的祖父母、姑姑、叔叔、朋友和战友保存下来的照片和记忆中了解。



长大后，黎氏明水少校心想女承父业，在海军的关注和支持下，黎氏明水少校报考海军。后来，黎氏明水少校考入矿业地质大学，攻读地图测绘专业。毕业后她来到父亲曾工作过的单位——海洋测绘和海洋研究单位工作。



踏上父亲去世的海域，黎氏明水少校和工作组举行了悼念仪式，将纸鹤和鲜花轻轻地投入大海，祈求父亲和他63名战友的灵魂永远安息，保护风平浪静。黎氏明水少校向父亲承诺：“我会继续实现您的梦想，绘制越南海域和岛屿的海图”。



仪式结束后，黎氏明水少校请同事帮她从这里取一些海水带回家安置在她父亲的供台上。她说，“我相信父亲会理解我所做的事情”。



604号舰船长、人民武装力量英雄、烈士武飞除大尉在他的双子年幼时就去世了，他的小儿子才一岁。他的两个儿子武春登和武春科长大后成为了与父亲同唱一首行军进行曲的战友。



武春登大尉是职业军人，现为海军第四区955旅501舰人员。武春登大尉曾在他父亲的单位——海军第2区125旅工作一段时间。



职业军人武春科大尉，现任海军西贡新港总公司新港物流服务中心的销售科副科长。



武春科分享说：“我两兄弟始终记住母亲（武飞除烈士妻子阮氏晋女士）的教诲，在保护祖国海洋与岛屿主权的任务上，要继承家庭传统，传承父亲和同志英烈榜样”。



在我们完成这篇文章的同时，职业军人武春登大尉也在忙着与战友一起为前往长沙的旅程做准备。今年3月中旬，武春登大尉一行将在他父亲和战友英勇牺牲的海域里继续他们的旅程。



似如大陆乡村之中



在党、国家、军队、人民和旅外侨胞的关怀下，长沙日新月异；其中服务民生和保障国防安全的体系得以巩固和修复。渔村和船闸为过往船舶，特别是参与水产开发的渔民提供后勤和技术服务，并将其与保护主权相结合。



海军部队提供淡水并免费修理受损车辆；燃油价格按大陆价格销售。诊所和医疗中心拥有一支由干部、护士、医生和军队医务人员组成的队伍，确保紧急情况下的急救和及时的医疗支持；在病情严重时，国防部派飞机送往大陆救治。学校和寺庙很好地满足了人们的需求等。



今天的长沙正在“焕然一新”。旅居德国的越南侨胞（2023年访问长沙的越南侨胞代表团成员）陈文明先生分享道：“作为一名远离祖国的越南侨胞，通过报纸、广播、大众媒体、尤其是能够直接前往长沙，我们对长沙今天的变化感到非常自豪；同时相信坚定捍卫祖国神圣海洋岛屿主权的意志和决心。同时，目睹了风浪面前的风景和人们，在这次出差之后，越南侨胞代表团的每一位成员都会向没有机会走访长沙的侨胞传达了偏远海岛军民的感情、牺牲和艰辛，这也是国内同胞与海外侨胞的情感纽带”。



长沙始终在越南人心中。来到长沙，聆听海中回荡的寺庙钟声，上课时孩子们叽叽喳喳的声音，居民区、军营里的鸟鸣声等，让人感觉仿佛行走在大陆乡村之中。近年来，海军军种启动了“绿化长沙”项目。



该活动在全国范围内产生了广泛影响，让长沙岛县变得更绿更美。由于气候恶劣、盐度高、常年风大，需要大量树木才能在海中造林。全国多地也送来生命力与长沙乡土树种一样旺盛的树种。



2023年航次期间，旅外越南人社区向“绿化长沙”项目以及岛上和DK1海上高脚军民的捐赠总额达近17亿越盾。其中，“绿化长沙”活动得到了人们的热烈响应，希望绿色越来越覆盖祖国前线岛屿。



越共中央政治局于2022年1月28日关于《到2030 - 2045年愿景庆和省的建设与发展》第09-NQ/TW号决议确定将长沙岛县建设和发展成为全国海上经济文化社会中心；是保卫祖国主权的坚固堡垒。



根据上述决议，庆和省委批准了将长沙岛县建设成为全国海上经济文化社会中心的提案；这也是继续建设和发展全面强大的长沙岛县、坚固防区的坚实基础，为保卫祖国神圣的海洋岛屿主权作出贡献。（来源：《人民报》）