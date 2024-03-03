野桃花铺就赫蒙族致富路

木江界处于山区地带，这段时间春意渐浓，山间野桃花陆续盛开,大片大片的粉红花妆点着木江界大地,勾勒出一幅幅立体的春日美景图。



野桃树之下，外出春游的赫蒙族红男绿女身着五颜六色的传统服饰，跳舞的、吹芦笛的，时而悠扬、时而低沉的芦笛声在空旷的山谷久久地回荡。

安沛省木江界县萝潘晋乡乡民李阿谷说：“每年新春我们村庄又开满着野桃花，吸引四面八方的游客纷至沓来。更多人知道我家乡令我觉得很高兴，希望今后野桃花期渐渐发展成为旅游旺季。”



在恶劣环境中顽强生长，越是严冬，野桃花的生命力就越旺盛，像征着不怕困难、坚强勇敢的精神，野桃花早就成为木江界这片土地的特殊象征。历经严冬也不衰败，春天到来，一簇簇野桃花竞相怒放，为节后的村庄增添了不少生机与活力。



安沛省木江界县萝潘晋乡乡民江氏旺说：“今年的野桃花开得真美。希望新年家家户户都幸福美满。”



2023年木江界县接待游客36.5万人次，创造收入1440万美元，成为改线经济文化社会发展的亮点。目前当地政府正在致力创新旅游模式、推出更多富有吸引力的旅游产品，以吸引并留住游客脚步。



安沛省木江界县人民委员会副主席江阿青说：“为了实现到2030年将木江界发展成为旅游强县，我们也加大宣传力度让当地居民携手保护地方文化价值，特别是保持和扩大野桃花的种植面。”



蜿蜒起伏的山峦，粉嫩的野桃花，这就是西北地区特有的春天画卷，美得明艳而壮阔，吸引了众多慕名前来的游客前来赏花，擦亮当地旅游新名片。（完）