越韩合拍节目《爱的时刻》即将在VTV3播出

越韩合拍真人秀节目《爱的时刻》共10集（每集时长45分钟）将于每周六下午5时15分开播。越南电视台VTV3频道将自2023年2月18日起播出，并在 VTV Cab 系统的 ON Music 频道重播。

在2月15日上午举行的节目推介会上，越南有线电视公司（VTV Cab）和韩国JYN国际公司代表透露，《爱的时刻》是一档在相亲类情感真人秀节目，其中生活在韩国的越南青年可在一定时间内找到真爱。节目记录了性格各异的4个男孩和4个女孩，在共同之家——“浪漫之家”共同生活5天4夜的全过程。通过日常生活，每个人的品性都逐渐表现出来，包括情绪变化、爱情萌发、竞争都最真实地展现出来，观众无法猜测最终谁与谁成对。

“爱情时刻”为 VTVcab 和 JYN 国际联合制作的越南首档相亲电视节目形式非常新颖。除了让角色们生活在同一个屋檐下之外，该节目还通过他们之间的差异为观众营造了一种好奇感和片刻的悬念。根据“时间卡规则”，每个角色都会得到3张异性约会时间卡，每张时间卡的时长不同。如果很多人把同一张卡给同一个人，拥有时长最多的人将拥有 “约会权利”，剩余的卡将立即过期。因此，“相亲之战”中的人物必须与时间赛跑，才能赢得心仪之人的芳心，这将是一场极其有趣的比赛。 8位角色的个人信息均得到保密，并会在意想不到的时间公布，借此表现出每一对的情感波动和情绪变化。

该节目在韩国拍摄，取景地为《冬季恋歌》、《来自星星的你》等热门韩剧的浪漫场景。演员兼模特Jun 舞和演员、模特和歌手海南任 《爱的时刻》主持人。

《爱的时刻》的两位主导演是杨政弼和金泰哲——韩国综艺《Star King》《Different Dream》《Baek Jong - won's Alley Restaurant》等最有影响力的名导，被期待将带来一档非常精彩且颇具魅力的真人秀节目，是越南和韩国年轻一代文化价值观的有机结合。（完）