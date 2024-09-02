越南8月革命和9·2国庆节79周年：孟加拉国希望学习越南签署自由贸易协定经验

越南驻孟加拉国大使阮孟强在讲话中强调了越南独立日的重要意义。实施革新政策38年来，越南在经济社会、吸引投资、国防安全等方面取得了许多重要成就。如今的越南是亚太地区充满活力的经济体，2024年GDP增长率为6.42%，贸易顺差超过140亿美元，是国际社会可靠的伙伴和负责任的一员。



关于双边关系，阮孟强大使强调，孟加拉国正在成为越南在国际合作、代表团互访、贸易投资、旅游等方面的重要伙伴。2023年两国双边贸易额达到10.5亿美元，近期目标是20亿美元。相信两国关系将持续向前发展。越南政府和人民一直铭记并感谢孟加拉国政府和人民在越南争取独立斗争时期和当今的国家发展事业中给予的宝贵支持。



法里达·阿赫特顾问热烈祝贺越南国庆节，高度评价越南经济社会发展成就以及越孟传统友谊和在经济、文化、科技、农业等领域合作取得的成就。



法里达·阿赫特顾问表示，两国合作潜力仍有待挖掘，特别是在农业和科技领域，建议今后双方增进企业对接，扩大民间交流。强调，孟加拉国希望学习借鉴越南签署自由贸易协定的经验，支持孟加拉国在优势领域成为东盟对话伙伴。



庆祝活动举行期间，大使馆还放映越南外交部制作的《越南社会主义共和国79周年国庆》视频。来宾们还有机会品尝由使馆官工作人员制作的越南特色美食——河粉。（完）

越通社