越南13种农产品通过正贸渠道出口中国

除了7种以传统方式出口的水果以及5种以议定书签署方式出口的水果之外，目前，越南新鲜辣椒、百香果等亦获暂时输往中国。其他产品正继续咨商的出口农产品包括柚子、释迦、椰子、莲雾、越南纯种橙子等。



然而，目前中国市场在政策方面亦有许多改变，例如跨境产品严密监控，尤其是边境贸易、小额非正式的交易。同时中方要求针对每种产品进行市场进入咨商，并拟对8种以传统方式出口的水果重新洽签出口议定书，采取与山竹、榴莲等相似管理方式。



自2022年初，中国已适用严格检验规定的法律架构系统，包括出入食品管理办法(第249号令)以及在"进口食品的外国生产商注册管理系统"上进行输入中国的食品生产商注册管理作业(第248号令)。 中国亦修正有关食品安全的新标准、规范，增加81项规范，农药残留量上限亦增加2,985项；以及对87项尚未在中国注册使用的农药订定1,742项残留量上限。 各家企业与地方政府应检查、注意中国海关机关有关食品安全违规警讯，以利依权责机关辅导提出及时防范或是处理措施。



每年中国蔬果进口金额约150 - 170亿美元。此为越南蔬果产业再生产制程日益标准化、迈向专业过程中能增加的潜在出口空间。



除了新鲜与经加工的蔬果之外，最近获准以正贸渠道出口至中国的燕窝产品可见出口金额增加的可能性将快速现实化。根据越南农业与农村发展部畜牧局称，越南燕窝产业目前有许多发展机会以及潜在高经济价值。



全国目前计有2.2087万家燕屋，燕窝产量逾120公吨，金额约4.5亿美元，而中国燕窝进口需求庞大。中国市场对越南燕窝开放正式进口为越南厂商投资大规模且更为聚集性生产的驱动力。按此，此类产品亦可望将快速加入越南农业十亿美元的出口产品项目名单。



近几年来，逐渐有更多业者重视如同欧美市场的中国市场，并透过原料生产区、深化加工、原产地、生产追溯等整套投资策略来赢得十亿人口市场的喜爱。（来源：越南政府信息门户网站）