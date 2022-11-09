越南10名优秀青年企业家荣获“红星”奖

越共中央书记处常务书记武文赏、中央经济部部长陈俊英、共青团中央第一书记裴光辉以及近2000名代表一同出席颁奖仪式。



2022年越南优秀青年企业家荣获“红星”奖于2022年7月启动，评选出2022年86名越南青年先进企业家，其中10名最优秀企业家荣获“红星”奖。



今年86名先进青年企业家的企业在2021年创造102万亿越盾的收入，利润达到6.55万亿越盾，缴纳国库3.99万亿越盾，为2.93万名劳动者提供就业机会。获得“红星”奖的企业在2021年创造58.8万亿越盾的收入，利润达到1.95万亿越盾，缴纳国库2.05万亿越盾，为1.06万名劳动者提供就业机会。



中央经济部部长陈俊英在颁奖仪式上发表讲话时对先进青年企业家的贡献给予高度评价，同时建议越南青年联合会中央委员会、越南青年企业家协会以及全国青年企业家继续发挥已取得的成果，为工业化、现代化和国家建设、保护、发展事业做出更大的贡献。与此同时，各家企业需要关心员工的物质和精神生活，培养高素质的人力资源，继续担当社会责任，积极参与社会保障计划等。（完）