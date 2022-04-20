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越南：2026年起提供一次性塑料袋的零售商将被罚款
自2026年起，向顾客提供一次性塑料袋的零售商将被罚款。上述是自然资源与环境部自然资源与环境战略和政策研究院副院长阮忠胜4月20日在河内举行的 “建立超市联盟以减少一次性塑料袋试点项目”（PLASTIC ALLIANCE）工作总结会议上所强调的内容。
此次会议由自然资源与环境战略和政策研究院同河内工贸局和法国国际技术合作署联合举行。
阮忠胜在会上表示，为加强塑料垃圾管理，越南出台了多项法规文件，其中力争到2025年所有购物中心和超市以环保塑料袋和包装全面取代一次性普通塑料袋，逐步减少日常生活中不可降解塑料袋和一次性塑料制品的生产和使用。
自然资源与环境战略和政策研究院一项调查结果显示，超市一次性塑料袋的日均使用量高达10.4万个，相当于每年3800万个。在接受调查的48家超市中，有46家提供免费塑料袋。阮忠胜强调，“从2026年起，向顾客提供一次性塑料袋的超市和购物中心将被罚款”。
PLASTIC ALLIANCE项目旨在促进环保袋的使用，进而为减少塑料垃圾、一次性塑料袋的排放做出贡献。
该项目成立了减少塑料袋的零售商联盟，吸引了16家零售商承诺参与以及各伙伴的积极支持。
在项目开展过程中，零售商联盟成员签署了合作协议，就零售商联盟的行动计划和宣传计划进行磋商，以线上和线下方式开展针对零售商的宣传活动，旨在提高消费者对减少塑料袋和一次性塑料产品使用的意识。该联盟的活动得到了零售商和合作伙伴的积极支持，传递出限制使用塑料袋和一次性塑料制品的信息。（完）
PLASTIC ALLIANCE项目旨在促进环保袋的使用，进而为减少塑料垃圾、一次性塑料袋的排放做出贡献。
该项目成立了减少塑料袋的零售商联盟，吸引了16家零售商承诺参与以及各伙伴的积极支持。
在项目开展过程中，零售商联盟成员签署了合作协议，就零售商联盟的行动计划和宣传计划进行磋商，以线上和线下方式开展针对零售商的宣传活动，旨在提高消费者对减少塑料袋和一次性塑料产品使用的意识。该联盟的活动得到了零售商和合作伙伴的积极支持，传递出限制使用塑料袋和一次性塑料制品的信息。（完）