越南：2026年起提供一次性塑料袋的零售商将被罚款

自2026年起，向顾客提供一次性塑料袋的零售商将被罚款。上述是自然资源与环境部自然资源与环境战略和政策研究院副院长阮忠胜4月20日在河内举行的 “建立超市联盟以减少一次性塑料袋试点项目”（PLASTIC ALLIANCE）工作总结会议上所强调的内容。



此次会议由自然资源与环境战略和政策研究院同河内工贸局和法国国际技术合作署联合举行。



阮忠胜在会上表示，为加强塑料垃圾管理，越南出台了多项法规文件，其中力争到2025年所有购物中心和超市以环保塑料袋和包装全面取代一次性普通塑料袋，逐步减少日常生活中不可降解塑料袋和一次性塑料制品的生产和使用。