越南继续荣获“世界领先遗产目的地”称号

越南文化、体育与旅游部下属越南国家旅游局12月7日发布消息称，当地时间12月6日晚在巴林举行的2025年世界旅游大奖（World Travel Awards）颁奖典礼上，越南再次被评为“世界领先遗产目的地”。这是越南第六次获得此殊荣，之前曾在2019、2020、2022、2023和2024年获奖。



这是对越南在保护和弘扬文化遗产价值的同时推动旅游可持续发展方面所作努力的高度认可。自然景观、文化底蕴与社区特色的完美结合，赋予越南独特吸引力，使其成为国际游客喜爱的体验型目的地。这也激励各地方继续投资基础设施、提升服务质量，助力巩固“越南——无限魅力”在全球旅游版图上的品牌形象。



不仅在国家级奖项中脱颖而出，越南的多个地方级旅游目的地也在今年的世界领先奖项中获得殊荣。特别是宣光省同文高原首次获得“全球领先地方文化目的地”称号，彰显了联合国教科文组织全球地质公园的独特价值以及高原社区的文化特色。



山罗省木州高原第三次入选“全球领先地方自然目的地”名单。凭借温和的气候和原始风光，木州高原再次彰显其持久的吸引力。



凭借雾中仙境般的美景和独特的法式古建筑，富寿省三岛第四次被评为“全球领先旅游小镇”。富国“玉岛”也连续第四年荣获“全球领先海岛自然目的地”称号。

连续多年获奖，彰显了越南众多著名旅游目的地持久而超越时光的吸引力。这也证明了各地方在保护资源、实现产品创新和提升旅游服务质量方面的不懈努力。荣获这些奖项有助于形成多样化、富有特色且竞争力强的旅游目的地网络，使越南继续在全球多项权威旅游奖项中熠熠生辉。



越南的多家旅行社、航空公司及旅游服务企业也在全球领先奖项中获殊荣，显示出整个行业的协调发展，并体现了越南旅游在未来实现更强劲突破的巨大潜力。



越南连续第六次被世界旅游大奖（World Travel Awards）评为“世界领先遗产目的地”，再次彰显了越南遗产体系具备顶级吸引力。目前，越南拥有9项世界自然与文化遗产、15项非物质文化遗产以及获得联合国教科文组织认可的10项文献遗产，并在全国范围内分布有众多国家级文物与文化遗产。这为越南成为亚洲遗产体系最丰富的国家之一奠定了重要基础。（完）