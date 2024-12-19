越南海关总局：越南进出口总额同比增长15.3%

越南海关总局表示，截至12月14日，越南的进出口总额达到7450亿美元，同比增长15.3%。

其中，出口额达到3840亿美元，增长近14.5%；进口额接近3610亿美元，增长16.3%。通关货物的价值在进出口两方面均大幅增长，越南的货物贸易顺差为234亿美元，但较去年同期的257.1亿美元减少近23亿美元。

海关总局进出口税务局局长黎如琼表示，通过努力并积极实施解决方案，截至12月10日，通过进出口活动实现国家预算收入总额达到397.861万亿越盾，相当于预算目标的106.1%，同比增长13.8%。预计全年收入将达到420万亿越南盾，相当于预算目标的112%，同比增长13.9%。

黎如琼还提到，2024年，新成立企业在数量和注册资本方面均有所增加。因此，越南进出口总额同比增长15.4%，应税进出口总额同比增长15.3%。值得注意的是，部分对税收贡献较大的进口商品类的金额大幅增加，使2024年的税收收入较上年有所提高。

黎如琼也表示，2025年，根据2024年11月13日第159/2024/QH15号决议，越南国会赋予海关总局的国家预算收入目标为411,000亿越南盾；2025年的预算目标是基于GDP增长6.5%-7%、原油价格为75-80美元/桶的预期制定的。

为了完成2025年的收税任务，海关总局指出，需要加强通过检查和监督来防止税收流失，包括监督海关手续的执行、税收管理、通关后检查、专项检查和内部检查，以及打击走私和商业欺诈；并注重税收政策法规和税收管理法规的制定。

此外，海关总局下属各单位需要深入研究集中通关模式，结合通关的税收业务，以及与通关信息共享的税收管理程序，以确保系统的一致性，为单据数字化和海关手续自动化奠定基础。（完）