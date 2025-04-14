越南河内国家大学与中国清华大学建立“越中大学网络”

在中共中央总书记、国家主席习近平对越南进行国事访问之际，越南河内国家大学与中国清华大学签署了关于建立“越中大学网络”的谅解备忘录。



此次合作旨在加强双方在数字技术教育领域的合作，共同应对人工智能和在线教育带来的机遇和挑战，帮助越南提高教育培训质量，促进两国技术转移、知识共享和文化交流。



根据谅解备忘录，越中大学网络成员可以开展多项合作活动，如：开展联合研究和培训项目；协调举办学术活动；互换信息、资料、文件和学术出版物；联合出版；教师、学生交流等活动。



此外，两所大学同意考虑建立越中人工智能研究与发展实验室，并在学校里派驻代表。双方还鼓励在人工智能应用教育领域深入合作，关注提高教学质量，推动人工智能与教学活动的深度融合，鼓励开展人工智能应用教育联合研究，分享经验，寻求未来合作机会。



两所大学将利用“大规模开放在线课程”（MOOC）加强交流与互动，利用MOOC和全球融合式课堂 (Global Hybrid Classroom)，鼓励双方师生进行跨学科对话与合作。



大规模开放在线课程和全球融合式课堂由清华大学于2020年发起成立。目前，该联盟有来自16个国家的23个成员。通过该联盟，河内国家大学将有机会与世界顶尖大学和国际教育平台开展合作。（完）



