阮富仲同志吊唁仪式同一时间在胡志明市统一大会堂和阮富仲家乡河内市东英县东会乡举行。

7月25日上午7时，大批群众自发来到河内市陈圣宗街五号国家殡仪馆，吊唁阮富仲总书记。无论是白发苍苍的老人，身穿校服的学生，还是从远方来到首都的人们，每一位前来参加吊唁活动的人，都怀着一份敬意，揣着无限惋惜。

来自河内福寿县网川乡福川村的退伍军人陶氏玉兰女士手捧阮富仲总书记遗像、眼神深邃悲伤地告诉记者，为了吊唁阮富仲总书记，她从7月24日开始在陈圣宗街五号国家殡仪馆附近租了一个房间。今天早晨4点到殡仪馆排队，办理入场手续。

“阮富仲总书记的一生，充满了对祖国和人民的无私奉献。当听到总书记逝世的消息，我真的很无助，每天都在哭泣，没有一天不在想他。我希望，党员干部继续学习效仿胡志明道德榜样，并以阮富仲总书记为鉴”，陶氏玉兰女士分享。

北宁省慈山县人黄文瓒夫妇凌晨5点就抵达河内国家殡仪馆。他对记者说，连日来，媒体和社交网上都是关于阮富仲总书记的信息、故事和全国人民对阮总书记的感情。“他是廉洁、模范、质朴、本领和智慧的领导人。广大越南人都给他尊重和爱戴。”

同妹妹从林同省大叻市一起赶到国家殡仪馆的杜氏翠恒女士告诉记者：“无法形容我此刻的心情，只知道非常尊重总书记，越南失去了一位人民楷模，胡伯伯的优秀学生，因为他是一个朴实无华的人，一个非常优秀的共产党员” 。

越南民众表达对“胡志明的杰出学生”深深的敬意与深切的哀悼。图自越通社

来自清化市、今年70岁的退伍老兵黎文同表示，7月25日凌晨2点，他乘客车专程前来吊唁阮富仲总书记。黎文同说，总书记在工作岗位上一直对清化党委和人民关怀备至、怀有特殊感情。当地群众深深热爱他、敬佩他。阮富仲总书记是为国家为人民鞠躬尽瘁的领导人，一个忠诚、朴实无华的共产主义战士。

来自槟椥省的今年76岁的何文彪大爷从今早凌晨3点赶到胡志明市统一大会堂，参加阮富仲总书记吊唁仪式。何文彪面容恍惚难掩悲伤，告诉记者：“作为一名普通公民，我们对一位崇高的领导人深感哀悼，所以我们计划前往吊唁现场，并走到阮富仲遗像前驻足默哀。虽然我们从未见过阮富仲总书记，但通过总书记为国家和人民所作出的贡献，我们知道他是一位为国家和人民鞠躬尽瘁一生的领导人。”

胡志明市抗战传统俱乐部成员陈氏退女士忍不住眼泪对记者说，听到阮富仲总书记逝世后，他十分悲痛、惋惜。阮总书记对国家的所作所为是较为重大的。

7月25日，阮富仲同志吊唁仪式同一时间在阮富仲家乡河内市东英县东会乡赖陀村文化馆举行。 最近几天，赖陀村大街小港处处都笼罩在一片悲伤的气氛之中，前几日，村民家家户户竟悬挂着系着黑丝带的国旗。7月25日凌晨，天一亮，赖陀村村民有序排队前往村文化馆吊唁，村民们泣不成声。（完）