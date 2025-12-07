越南正崛起为韩国房地产投资者的新焦点

越南房地产市场吸引力不断增强，成为 12 月 6 日在首尔举行的 “2025 年海外房地产投资研讨会” 的重点讨论内容。该活动由韩国海外房地产投资咨询企业 Cloud 举办。在韩国政府近期持续收紧国内房地产政策的背景下，这一趋势进一步推动韩国投资资金向海外转移。

活动上，专家认为，越南正崛起为一个比本地区许多经济体具有更高增长潜力的市场。随着经济增长速度保持在 7–8% 左右，外商直接投资大幅增加，以及城市基础设施的大规模投入建设，越南被视为符合韩国投资者扩张趋势的理想目的地。自 2024 年 8 月起越南法律框架的重大调整，也进一步改善了交易环境，使外国投资者能够拥有最长达 50 年且可续期的公寓产权。

越南市场代表丹妮丝·范女士表示，河内和胡志明市等大型都市正逐步形成新的增长极，与智慧城市、金融—商业中心以及战略基础设施走廊紧密相连。在研讨会上介绍的若干高端项目由于具有较高的流动性，以及来自外国专家稳定的租赁需求，正受到韩国投资者的高度关注。

埃里克·朴博士认为，在经济增长保持在 7–8% 的背景下，越南房地产市场被预测将在未来一段时间内实现强劲发展。按照市场周期因素来看，越南目前正处于价格上涨周期的初始阶段，而这一阶段通常持续 2 至 5 年。

在研讨会上发表总结发言中，Cloud 首席执行官黄顺哲（Hwang Soon Cheol）强调，越南正在成为韩国投资者海外投资组合中的三大战略支柱之一，仅次于美国和日本。

黄顺哲表示，Cloud 将继续扩大在越南的合作伙伴网络和业务布局，以便在越南市场持续向可持续方向发展的背景下，为韩国投资者提供透明的信息和合理的投资策略。

对越南房地产的强烈关注预计将在未来进一步增强，因为多项新的法律政策将得到实施，且重点基础设施项目将进入运营阶段。（完）