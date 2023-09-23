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越南果蔬对中国出口一直保持增长势头

中国是越南农林水产品第一大进口市场。中国同时也是越南第一大果蔬进口市场，越南果蔬对中国出口一直保持两位数增长势头。 越南农业与农村发展部副部长冯德进在出席第20届中国-东盟博览会和中东盟商务与投资论坛期间接受记者采访时表示，越南将同中国继续就西瓜、冷藏榴莲、辣椒、药材、柑橘类水果等进出口产品的议定书进行谈判。若同步解决好这些产品的出口问题，双边贸易将更加顺利，增速将更高。

据农业与农村发展部，2023年前8月，越南农林水产品出口额达332.1亿美元，其中对中国出口额达72.8亿美元，同比增长9.8%，在这类产品出口总额中占最高比重，达22%。中国是越南果蔬第一大进口市场，这类产品在越南对中国出口额中占最大比重。前8月，越南果蔬对中国出口额达34.5亿美元，同比增长57.5%。

在对中国出口的水果产品中，榴莲、火龙果、香蕉、芒果和波罗蜜占最大比重，分别为35%、13%、6%、6%和5%。这些同时也是中国进口需求大的产品。

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越南果蔬对中国出口一直保持增长势头。图自越通社

农业与农村发展部表示，据中国海关总署的统计数据，今年上半年该国榴莲进口量和进口额分别为78.7万吨和38.3亿美元，分别同比增长57.1%和64.9%。主要供应市场为泰国（60万吨）、越南（18.6万吨）和菲律宾484吨）。

据工贸部工贸战略和政策研究院，为了更好开发中国市场，各地方和果蔬出口企业应树立产品品牌和进行正关出口，以确保产品质量和避免风险。各地方和生产企业应在生产中应采用VietGAP 和 GlobalGAP标准，满足中国日益严格的检验检疫规定。

农业与农村发展部认定，从现今到年底的芒果、香蕉、火龙果、榴莲和波罗蜜等水果供应充足。若保持当前的出口速度，今年越南果蔬出口额将达50亿美元，提前2年完成多提出的目标。

目前，越南共有12个水果和水产产品获批对中国进口。中国已批准越南试点对该国出口百香果和辣椒两种农产品。（完）

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