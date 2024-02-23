到2023年，越南46个省份已实现消除疟疾的目标，越南有信心于2030年实现消除疟疾目标。

越南卫生部副部长阮氏莲香副教授、博士在2月22日在越南中央疟疾学、寄生虫学和昆虫学研究所举办的纪念仪式暨题为“了解教授、医生、英雄烈士邓文语的科技生涯”知识竞赛颁奖仪式上如是表述。

阮氏莲香表示，越南在疟疾防控工作中取得了重大成就，并成为了地区和世界的亮点。

特别是，中央疟疾-寄生虫学-昆虫学研究所开展的疟疾防控工作有助于大幅度降低了感染人数、死亡人数和流行病发病率。

到2023年，46个省份达到消除疟疾指标，越南有信心实现到2030年获得消除疟疾认证的目标。

阮氏莲香重申，谈及越南疟疾和寄生虫病防控工作成就时，不能不提教授、医生、英雄烈士邓文语这一位为越南医学作出重大贡献的优秀科学家。

“了解教授、医生、英雄烈士邓文语的科技生涯”知识竞赛是具有意义的一项传统教育活动，这也是表达对越南寄生虫学领域领先科学家的机会，同时有助于激发医护人员的职业自豪感,增强医务人员在科研活动、关爱和保障人民健康等的责任感。

阮氏莲香呼吁医务人员学习教授、医生、英雄烈士邓文语的榜样，恪守敬业,努力提高业务水平。为了实现2024年的各项目标，阮氏莲香建议 越南中央疟疾学、寄生虫学和昆虫学研究所继续发扬良好传统和团结精神，认真贯彻落实“凡是对人民群众有利的事情都要全力做好”的方针。攻坚克难、开拓创新，力争实现2030年消除虐疾病 ，最大限度地减少并逐步消除昆虫和寄生虫引起的疾病。（完）