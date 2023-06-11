越南是匈牙利“向东开放”政策中的优先伙伴

6月8日，越南外交部副部长黎氏秋姮与匈牙利外交和贸易部对外经济关系副国务秘书卡塔林·比哈里（Bihari Katalin）在匈牙利首都外交与对外经济部总部共同主持了政治磋商会议，就越匈合作情况和推动两国全面伙伴关系的方向进行讨论。此前，黎氏秋姮已与匈牙利外交与对外经济部国务秘书Sztaray Péter举行工作座谈。

在政治磋商会议和与匈牙利外交与对外经济部国务秘书Sztaray Péter举行座谈上，双方高度评价70年来越匈传统友好关系和多方面的合作在各领域呈现蓬勃发展势头。

黎氏秋姮高度评价匈牙利将越南视为该国在加强和欸扩大与东南亚地区各国关系的政策中的优先伙伴；强调越南始终重视和希望加强与匈牙利多方面合作关系。目前，匈牙利是越南传统伙伴，同时也是目前越南中欧和东欧地区唯一全面伙伴。黎氏秋姮同时感谢匈牙利政府和人民已向越南新冠肺炎疫情防控工作提供防疫物资支持。

匈牙利方面高度评价越南近期在经济社会发展中取得的成就以及越南在地区和国际的作用和地位；强调越南始终是匈牙利“向东开放”政策的优先伙伴。

双方一致同意加强各级代表团互访，尤其是高层互访，有效保持两国外交部的磋商机制，旨在加强政治互信和互相了解，为推动双方在各领域的合作打下基础；对两国贸易合作取得积极发展步伐，2022年双边贸易额达12亿美元，比2018年（两国关系提升为全面战略关系的第一年）增长一倍。双方一致同意推进双边贸易合作，为两国货物进军对方市场创造便利条件，鼓励匈牙利企业加大对越南投资力度，尤其是对药品、养殖、食品加工和可再生能源等匈牙利优势领域的投资。

黎氏秋姮建议匈牙利支持欧洲委员会尽早解除对越南水产品的IUU黄牌警告。她同时高度评价匈牙利将越南视为国际发展援助政策中的优先伙伴，为实施越南可持续发展目标做出切实贡献；建议双方尽早纾解各障碍，从而继续开展进度画缓慢的项目。

双方一致同意促进在国防安全、教育培训、科技、水管理、农业、文化、体育、旅游和劳动等领域的双边合作。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换意见，强调继续在各国际框架和组织保持紧密配合，强调并维持和平、稳定、安全，其中包括海洋安全、本着国际法和平解决各争端等的重要性，支持东海安全、航行与飞越安全和自由和法律至上精神。

访问匈牙利期间，黎氏秋姮已会见了匈牙利总统办公厅国务秘书 沙塔·托马斯(Schanda Tamás)，探访越南驻匈牙利大使馆等。（完）