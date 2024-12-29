越南政府总理范明政：鼓励干部在机构调整过程中深入基层

12月29日上午，越南政府总理、政府落实党中央2017年10月25日第18号决议（18-NQ/TW）指导委员会（下称“指导委员会”）主任范明政主持召开“指导委员会”第六次会议，总结该决议的落实情况。

据指导委员会报告，政治体系组织机构的调整工作正在各部委、部级机构中紧张推进，各项提案基本完成。根据提案，政府机构将从目前的30个缩减为21个，包括13个部、4个部级机构和4个政府下属机构。各部委、部级机构也在调整其内部组织架构。

在13个总局及总局级机构中预计将减少12个；减少部级、总局直属的500个局和正局级机构；减少177个司；减少190个公立事业单位。全国63个省市也按照政府机构调整方案，组织对应的纵向调整。

会议总结中，范明政总理要求根据形势变化继续核查、调整和补充方案，确保机构调整以精简、高效、强有力为目标，提升公务职员和事业单位职员队伍的质量。特别是需要精简中间环节和部门设置，同时避免职能、任务和权责的重复或遗漏。

关于部分部委、部级机构和政府下属机构的合并工作，范明政总理指示继续研究并提出适当方案。在调整机构的同时，还需解决这些单位内部存在的问题。

范明政总理要求完善干部、公务职员和事业单位职员在机构调整过程中的相关政策制度，特别是出台鼓励干部深入基层的政策。同时，要求指导委员会成员发扬责任精神，集中力量确保按时、高质量完成既定任务目标。（完）