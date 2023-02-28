越南政府总理范明政：越南文化是民族永恒的力量

值此《越南文化纲要》颁布80周年之际，2月28日晚，越南文化、体育与旅游部主持并同中央宣教部和越南电视台联合举行“越南人话纲要——历史烙印”的特别文艺晚会。越南政府总理范明政出席活动。越南电视台VTV1频道进行现场直播。

范明政在活动上发表讲话时表示，80年前，在半殖民地半封建制度严重衰落的背景下，由长征总书记起草、越共中央常务委员会于1943年2月通过的《越南文化纲要》（以下简称《纲要》）成为越南共产党关于文化的第一份正式文件。 《纲要》的民族性、科学性、大众性的伟大思想吹起了一股新风，唤醒、吸引、凝聚多名文化家、知识分子、文学艺术家的力量。

80年来，越南党根据国家实际情况，在建国卫国事业中继续灵活、创新和有效地运用《纲要》的理论思想。

越南共产党将纲要的理论思想贯穿于各项重要文件，其中包括越共十三届五中全会有关建设和发展富有民族特色的越南先进文化的决议、越共十一届九中全会关于建设和发展满足国家可持续发展要求的越南文化和越南人文的决议等。

范明政指出，进入新的发展阶段，世界局势瞬息万变、难以预测，给文化艺术保护和发展工作带来新的机遇，同时也带来诸多挑战。范明政要求在第四次工业革命背景下，努力建设为人民服务的健康文化环境和适应数字经济、数字社会和数字公民的数字文化环境；着力提高各类文化艺术、文学艺术类型的质量和效果；保护和发扬民族文化的独特价值；学习借鉴国际经验，发展适合越南实际情况的文化产业、娱乐产业。

范明政强调，“具有数千年历史的越南文化一直是民族永恒的力量，正如胡志明主席曾经强调：文化照亮民族前进的道路”。

范明政发言结束后，“越南文化纲要——历史烙印”特别文艺晚会精彩亮相。通过艺术语言，特别是由著名音乐人表演的许多著名的歌曲、舞蹈，该艺术活动为突出和肯定文化大纲在过去80年中的价值、作用及影响力作出贡献。同时，也反映了越南文化在《纲要》和党的文化方针照亮下所取得的成就。

晚会由三个部分组成。第一部分以“文化照亮民族前行的道路”为主题，再现《刚要》颁布之前的历史背景，同时，强调了文化在教育青年一代，培养爱国、独立、自强、自主的越南人民的重要性。

第二部分以“抗战文化、文化抗战”为主题，再现了胡志明主席“抗争文化、文化抗争”的精神。

在以“文化还在、民族还在”为主题的第三部分，观众可以重温阮富仲总书记在2021年11月24日全国文化大会上的讲话，正如过去80年所肯定的，《越南文化纲要》依然具有巨大的思想价值。（完）