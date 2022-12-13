越南政府总理范明政抵达布鲁塞尔出席东盟-欧盟关系45周年纪念峰会并对比利时王国进行正式访问

越通社特派记者报道，在结束对荷兰王国的正式访问之后，当地时间12月13日11时30分，越南政府总理范明政和越南高级代表团已抵达比利时首都布鲁塞尔梅尔斯布鲁克军用机场，开始应欧洲理事会主席夏尔•米歇尔（Charles Michel）和比利时首相亚历山大•德克罗（Alexander De Croo）邀请出席东盟-欧盟关系45周年纪念峰会和对比利时进行正式访问之行。

在机场热烈迎接范明政一行的有比利时参议院第一副议长安德烈斯·格里弗罗伊，东盟-欧盟峰会组委会代表，比利时外交部礼宾司司长奥利弗·贝勒，越南驻比利时大使阮文草和大使馆工作人员同旅居比利时越南侨胞。

东盟与欧盟于1977年建立关系，2020年升级为战略伙伴关系。历经45年的发展，双方关系取得积极进展并覆盖多个领域。这是东盟与欧盟首次举办建立关系纪念峰会。

在峰会期间，范明政将出席一系列多边和双边活动。此访充分体现出越南在东盟的作用、责任和团结精神，为进一步深化东盟-欧盟战略伙伴关系以及越南与欧盟成员国的关系做出重要贡献。

与此同时，范明政将对比利时进行正式访问。访问期间，范明政将与比利时最高领导人举行会谈和会晤，与比利时经济团体举行工作会谈，并会见旅居比利时越南人等。此访有助于加强和巩固越南与比利时的关系，特别是在海洋经济、生态农业等领域的合作关系。（完）