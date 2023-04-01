越南政府总理范明政向高棉族同胞致以2023年传统新年贺信

值此高棉族2023年传统新年（Chol ChnamThmay）到来之际，越南政府总理范明政向全体高棉族民众及僧侣致以贺信。

范明政表示，Chol ChnamThmay是具有特殊意义的传统节日，是高棉族同胞喜迎新年、新岁与好运，祈求万事顺遂、五谷丰登、家家温饱幸福的契机。范明政代表党、国家领导人向高棉族民众及僧侣致以最热烈的祝贺和最诚挚的问候。

范明政指出，2022年刚去过，机遇与困难和挑战并存，对许多行业、领域的恢复发展进程和人民的生活产生了巨大冲击。在此背景下，在党的英明和全面领导，国家的有效和高效管理，整个政治系统的积极参与，以及包括高棉民族同胞在内的全国人民的共同努力、支持和积极参与下，我国的经济社会已积极复苏并在各个领域取得重要和较全面的成果。

2023年是落实越共十三大决议、2021-2025阶段五年经济社会发展计划等的开局之年，意义重大。

范明政希望并相信，高棉族民众僧侣继续发扬本民族的美好传统，弘扬爱国、团结精神，积极学习锤炼，提高体力与智力，努力劳动，同各级政府一道，决心克服困难和挑战，为胜利实现经济社会发展、确保国防安全、社会秩序安全，加强全民族大团结目标作出贡献。（完）