越南政府总理范明政同中国国务院总理李强通电话

4月4日下午，越南政府总理范明政在政府总部与中华人民共和国国务院总理李强通电话。

越南政府总理范明政对中国共产党第二十次全国代表大会（2022年10月）和中华人民共和国第十四届全国人民代表大会第一次会议和中国人民政治协商会议第十四届全国委员会第一次会议（2023年3月3日）圆满落幕表示祝贺。政府总理范明政祝愿中国在建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的征程中继续取得更多伟大胜利，国际地位不断提升，为地区和世界的和平合作与发展作出积极贡献。

两国总理一致认为，由胡志明主席、毛泽东主席和两国老前辈领导人亲手缔造和精心培育的“同志加兄弟”的越中传统友谊是两党两国宝贵财富，要不断继承、保护和发扬光大；强调了双边关系对各自国家发展以及地区和世界和平、稳定、合作与发展的重要性。

关于今后的合作方向，两位总理一致同意加强交流，努力推动两国关系进入新的发展时期，指示双方各部、地方落实好越共中央总书记阮富仲与中共中央总书记、国家主席习近平所达成的共识，特别是2022年11月22日签署《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》，加强高级和各级互访与接触，促进各领域合作，特别是经贸合作深入、高效、可持续、平衡发展；加强各地和民间组织之间的友好交流；保持两国国防部、公安部友好合作机制；认真落实越中陆地边界三个法律文件精神，及时交换意见，妥善处理突发事件，携手将两国边界建设成为和平、稳定、合作与发展的越中边界线。

范明政总理建议双方积极研究保持贸易畅通、提高通关能力和效率的措施；加强公路、铁路、海运、空运等基础设施的对接。他建议中方继续为贸易便利化创造条件，扩大越南货物进口，加快越南农产品市场开放进程；提高越南通过铁路过境中国前往第三国的商品限额；为越南在中国开设贸易促进办事处创造有利条件；欢迎中国在越南投资大规模、优质、技术含量高的项目。建议双方积极解决太原钢铁厂二期扩建项目等合作项目存在的问题；有效开展旅游合作，着力促进合作和人文交流。

李强表示高度重视并对范明政提出关于深化两国合作关系的意见表示赞同，强调中国支持越南成功实施国家工业化现代化事业，并不断提升国际地位，强调中方愿意为越南商品，尤其是农产品开放市场，继续加强沟通，积极协调，确保重点项目顺利推进。

李强建议双方加强战略对接，在交通基础设施建设方面互相帮助，促进经贸投资合作，尤其是制造业、农业、生产链和供应链合作等领域的合作。强调促进民间交流的重要性，为两国人民往来和恢复旅游合作创造有利条件。

关于海上问题，双方一致同意共同努力维护海上和平与稳定，在两国高层领导人所达成的共识及《关于指导解决越中海上问题基本原则协议》的基础上，妥当处理海上问题。 范明政强调，双方应本着先易后难、循序渐进的原则，充分发挥海上划界与合作谈判机制的作用，在符合于国际法，尤其是《1982年联合国海洋法公约》的基础上通过和平措施解决海上争端，充分且有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），并努力尽早达成高效、具有约束力和符合国际法的《东海行为准则》（COC）。