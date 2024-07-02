越南政府总理范明政出席越南-韩国劳务合作论坛

据越南通社特派记者发回的报道，当地时间7月1日下午，越南政府总理范明政在韩国首都首尔出席了越南-韩国劳务合作论坛，旨在提高两国之间劳务合作质量。

论坛上，各位代表评价，30多年来，越南与韩国之间的合作，特别是劳务、就业和社会保障合作已取得突破性发展步伐，高度评价越南劳工的技能、水平和素质。各位代表还就提高劳务合作质量，助推和培育越韩关系不断向前发展等的问题交换意见。

范明政总理在论坛上发表讲话时表示，越南与韩国已将两国关系提升至全面战略伙伴关系，其中劳务合作需得到推动，与该关系相称。两国政府、各部门和地方以及两国人民已帮助劳动者在韩国工作和生活期间切实、有效和最人文地实现韩国梦。

范明政总理建议韩国继续在包括越南劳工在内的国际人力资源培训中发挥领先作用，旨在推动人力资源合作取得好效果，为双方带来利益，同时派遣优质专家、管理人员赴越南工作，继续按照就业许可制度(EPS)增加接受造船、农业、渔业等领域的越南劳动者的名额，同时扩大到信息技术、护理和服务等韩国拥有需求的新行业；增加保护赴韩国务工的劳动者的措施等等。

范明政认为，韩方需继续同越南有关机关沟通，为在韩越南劳动者营造顺利、安全、友好、文化和谐的环境，确保劳动者享有其正当权益，安心工作，遵守驻在国法律，减少越劳在韩违法现象；落实好越韩之间社会保险协定。

范明政总理要求越南有关机关同包括韩国企业和劳动者在内的在越外国企业和劳动者并肩同行，倾听他们的愿望，并提供一切便利条件。

范明政总理希望在韩越劳发挥对自身、家庭、社会和两个国家的责任，遵守韩国法律，将韩国视为自己的第二个家乡，为向韩国友人和国际友人推介越南国度、文化和风土人情等的形象做出贡献。

范明政表示相信，以双方的高度决心和努力，基于越韩全面战略伙伴关系，经济和劳务合作将继续成为双边关系的重要支柱，同时也是推动两国关系提升至新高度，致力于共同繁荣的动力。（完）