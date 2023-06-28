越南政府总理范明政出席越中经贸合作论坛

越通社特派记者报道，在对中华人民共和国进行正式访问期间，6月28日上午，越南政府总理范明政在北京出席由中国贸促会与越南计划投资部联合举行的越南-中国经贸合作论坛。中国国务院副总理刘国中和两国各部门领导以及350多家企业代表出席。

在论坛上，两国各部门和企业代表介绍了两国经济发展情况，投资和营商环境和招商引资政策，两国经营与投资情况，并分享两国投资和经营经验。

中国国务院副总理刘国中在论坛上发表讲话时表示，越南与中国政治互信已得到加强，经贸和投资合作关系保持发展态势。越南是中国在世界上第四大贸易伙伴，2022年，双边贸易额达1750亿美元，占中国与东盟之间贸易总额的四分之一。中国是东盟最大贸易伙伴，其中，越南是积极的成员国。

在访华期间，范明政会见了中共中央总书记、国家主席习近平，并与中国国务院总理李强举行会谈，旨在力推落实两国高层领导人所达成的协议和共识。

刘国中表示，中国鼓励有实力、信誉良好的企业和高科技企业对越南进行投资，并建议越南继续为包括中国企业在内的企业创造便利条件，并保护他们合法利益，为两国的发展，世界和东盟地区的和平、安全、繁荣和友好作出贡献。

刘国中强调，工贸界是促进越中两国经济合作关系的关键力量，也是越中全面战略合作伙伴关系发展的受益对象。因此，他建议两国企业继续深化互利共赢的合作关系，致力于培育两国关系。

越南政府总理范明政在论坛上发言时建议双方职能机关继续核查与完善相关法律和政策，改善营商环境，为两国企业促进投资贸易合作关系提供便利。

范明政表示，越南的发展事业基于建设社会主义法治国家；建设社会主义民主；发展社会主义定向市场经济等三大支柱。越南以人民为中心、发展主体、动力和目标；不会以牺牲社会进步、社会公平和环境换取单纯的经济增长。

越南集中实现三项战略突破，包括体制、基础设施和人力资源，有效落实国家总体规划和全国6个经济社会区的规划。

越南将继续保障政治社会稳定，巩固国防安全；加强对外活动和融入国际社会；建设独立自主经济体，与此同时主动、积极、全面、务实且有效融入国际社会；一贯实现确保宏观经济稳定、抑制通货膨胀、促进增长、确保经济各大平衡的目标；保障汇率与利率、增长与通胀、供给与需求、财政政策与货币政策、内外形势之间的协调、合理与平衡。

对于双边经贸和投资关系，范明政再次提及中国国务院总理李强所发表的讲话，其中强调，中国14亿人口的市场欢迎越南优质产品。为越南产品更多地进入中国市场，越南企业需要付出更多努力，进一步提高出口商品的质量。

对于促进两国今后贸易与投资合作关系的方向和主要措施，范明政指出，越南吸引具有选择性、有效性和可持续性的外国直接投资项目，以质量、效率、技术和环保为主要评价标准。

越南着力吸引对高科技、创新创意、研究发展等领域的投资项目，为越南企业加入价值链提供便利，促进数字经济、绿色经济、循环经济和共享经济可持续发展。

越南呼吁中国企业和投资商对越南战略基础设施进行投资，鼓励采用公私合作形式。这是中国投资商扩大运行范围，提高产品质量，参加越南硬件和软件基础设施的良好机会。

范明政透露，越南将继续向公开、便利方向改善投资营商环境；完善机制、政策和法律；简化行政手续；发展优质人力资源和基础设施系统；应对新趋势等。

在贸易促进方面，应核查大力推动两国贸易往更加平衡的方向发展，特别是从越南进口农产品的具体机制和政策；继续促进边贸活动，考虑形成边贸区；发展物流系统，促进供应链对接，促进电商发展；加强打击走私和贸易欺诈行为的配合；简化有关进出口的行政手续，提高通关能力，加强通过正贸渠道的出口活动；升级各类口岸，早日扩展智慧口岸模式。范明政对越南谅山与中国广西智慧口岸模式的建设表示欢迎。

范明政呼吁中国投资商继续扩大在越投资规模。越南政府承诺为投资商营造开放健康投资环境。

当天上午，范明政分别会见了天虹纺织集团董事会主席洪天祝、江苏润阳新能源科技股份有限公司董事长陶龙忠、中国能源建设集团董事长宋海良、歌尔股份有限公司董事长姜滨、TCL电子控股有限公司董事兼首席运营官王成、天能控股集团张天任董事长和长城集团领导等中国部分大型集团领导。

在各场会见中，中国各大型集团领导人希望继续扩大在越南能源、工业区基础设施、保障性住房、内河港口、汽车制造、研究发展和供应链等领域的投资，并希望越南政府继续为他们开展投资和经营活动创造便利条件。

范明政表示，越南鼓励包括中国企业在内的各家企业对可再生能源工业、建设输电系统、纺织配套产业和打造世界一流时装秀场等领域进行投资。

目前，越南正在大力推进行政手续改革，修改相关机制和政策，化解建材使用与开发中面临的困难，注重落实社会住房政策，并相信各家企业生产和经营活动将更加便利。

范明政建议中国企业除了扩大在越的投资外还着力保护环境，关照劳动者生活和做好社会保障工作。（完）