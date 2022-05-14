越南政府总理范明政出席东盟-美国特别峰会各场会议

印度尼西亚总统佐科·维多多与美国总统拜登和副总统哈里斯共同主持各场会议。各国领导人就海上安全、疾病控制、经济复苏、应对气候变化和地区和全球问题等议题进行讨论。



美国领导人宣布了许多与东盟合作的建议和倡议。美国将投资4000万美元用于清洁能源基础设施建设，6000万美元用于加强海上合作，1.5亿美元用于实施东盟-美国未来卫生倡议、支持东盟提高应对气候变化能力、开发基础设施， 7000 万美元用于教育合作项目、人文交流等。



东盟领导人感谢美国主动支持东盟应对 新冠肺炎疫情，提高疾病应对能力、提供新冠疫苗以及最近成立美国疾病控制和预防中心（CDC）的设在越南河内的东南亚区域办事处。东盟各国期待美国继续支持东盟的各项防疫举措。



认为世界和地区局势继续复杂演变，出现许多新挑战，东盟和美国申明将密切合作，为维护本地区和平、安全与稳定作出贡献，其中包括东海地区的航空、航海的安全与自由。美国申明支持东盟在东海问题上的立场，欢迎东盟促进本地区的合作、对话和互相信任，并努力制定符合于国际法、1982 年《联合国海洋法公约》的切实有效的《东海各方行为准则》（COC）。



关于缅甸局势，各国呼吁保持克制，缓和紧张局势与暴力冲突，确保人民安全，强化责任感，全面落实东盟五点共识，欢迎东盟主席为支持缅甸尽快稳定局势所作出的努力，同时为当前问题寻找可持续解决方案。



在讨论乌克兰局势时，各方呼吁保持克制，努力维持对话机制，在遵守国际法、兼顾各方合法利益，确保平民安全的基础上寻求持久解决方案。各国领导强调要遵守《联合国宪章》和国际法的基本原则，和平解决分歧和争端。



在东盟领导人和美国总统乔·拜登的会议上，越南政府总理范明政感谢美方的热情且重视接待。回顾过去45年，东盟与美国合作取得长足进步，为促进本地区对话、建立互信、维护和平、安全、稳定与发展作出了重要贡献。



面对当前复杂多变的国际和地区形势，政府总理范明政强调要在信任与责任、团结与合作、管控分歧、维护法律的基础上继续推进真诚对话，为实现化一个和平、稳定、合作、繁荣与发展的世界做出贡献。



越南政府总理表示希望主要大国、东盟的各合作伙伴国，能够稳定关系，健康且负责任竞争，同时本着透明、建设性和尊重东盟核心作用的精神，为本地区作出贡献；充分与东盟协商，尊重国际法，为地区和世界的和平、安全与稳定作出贡献等。



越南重申东盟在东海问题上的原则立场，强调在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上和平解决所有争端和分歧。越南政府总理欢迎东盟各伙伴支持东盟全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），制定符合国际法律和 1982 年《联合国海洋法公约》的更加有效且效力更高的《东海各方行为准则》（COC）。

关于应对气候变化、清洁能源转型和可持续发展基础设施的讨论会。越通社记者 杨江 摄



在关于海上安全和新冠肺炎疫情预防等议题的讨论会上，越南政府总理欢迎美国关于加强与本地区的海上合作的各项举措与倡议。范明政总理强调，包括东盟国家和美国在内的所有国家在确保世界海上贸易命脉的东海的和平、稳定、安全、自由航行和飞越等方面拥有共同的重要性和利益。



越南政府总理范明政感谢美国支持越南有效应对疫情，其中包括美国向越南所提供的新冠疫苗。政府总理介绍了越南在疫情防控和经济复苏方面所取得的成就，同时强化了解决全球问题的全球途径。越南政府总理还强调，疫情波及全体人民，要着眼全民，把人民群众的健康和生命安全放在首位，在防控疫情、推进复苏过程中必须视人民为中心和主体。



越南政府总理建议美国继续帮助东盟各国防范疾病，特别是在疫苗和治疗药物生产方面的技术转让，提高医疗能力和医疗人力资源质量，同时支持东盟各国和越南关注、照顾和帮助遭受新冠肺炎疫情影响的弱势群体。



越南政府总理还希望美国在湄公河-美国伙伴关系框架内更有效地开展合作，为确保发展质量、支持地区平衡和可持续发展作出贡献。同时，越南政府总理赞扬了各国在应对气候变化方面合作、通过经济结构调整、科技进步的应用、可再生能源的发展和促进清洁能源转型、建设高质量的基础设施、向往绿色和可持续发展等方面所做出的努力。



在东盟领导人与美国内阁部长关于应对气候变化应对、清洁能源转型和可持续发展基础设施等问题的讨论会上发言时，越南政府总理范明政表示希望美国在湄公河-美国伙伴关系框架内有效开展各项合作，为确保发展质量，支持平衡和可持续发展做出贡献。同时，越南政府总理赞扬了各国在应对气候变化方面合作、通过经济结构调整、科技进步的应用、可再生能源的发展和促进清洁能源转型、建设高质量的基础设施、向往绿色和可持续发展等方面所做出的努力。



越南政府总理范明政与东盟领导人关于应对气候变化、清洁能源转型和可持续发展基础设施进行讨论。越通社记者 杨江 摄 美国副总统卡玛拉·哈里斯在开幕式上致辞。越通社记者 杨江 摄

会议结束后，各国领导人通过了共同愿景声明，反映了过去45年取得的成果，确定了未来的方向。 (完)