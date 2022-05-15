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越南政府总理范明政会见美国总统气候问题特使约翰·克里
越南政府总理范明政对约翰·克里多年来为促进越美关系的责任精神和所作出的不懈努力和积极贡献表示感谢；高度评价在美国政府和国会中所担任过许多领导职位的约翰·克里为凝聚美国两个政党支持发展越美关系，特别是合作解决战争遗留问题等方面的共识，并认为其为促进两国人民和解以及建立互信发挥重要作用。
范明政重申，越南坚持独立自主、和平友好、合作与发展、国际关系多边化和多元化，是世界各国的好朋友、信赖伙伴和国际社会的积极和负责任成员的外交政策。在此过程中，越南始终将美国视为头等重要的伙伴之一，愿与美方一道，本着尊重彼此政治制度、稳定、高效和具有实质性的原则，继续推动两国关系发展，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。范明政总理高度评价美国支持一个强大、独立和繁荣的越南的政策。
范明政总理表示，在华盛顿三天多来，越南高级代表团出席了东盟-美国特别峰会，并与乔·拜登总统、美国政府和国会高级官员进行了实质性讨论。双方一致同意推动越美全面伙伴关系在政治外交、经贸、国防安全、教育培训、科学技术、人文交流等领域不断走向纵深。
范明政总理还表示，越南的新冠肺炎疫情得到控制，在很大程度上要归功于包括美国在内的国际朋友的疫苗援助；在东盟-美国峰会上，范明政总理建议美国帮助东盟评估后疫情时期的影响，包括对人们精神健康的影响。
克里表达了他对越南国家和人民的特殊感情，并承诺，无论在任何岗位上，他都将大力支持发展越美关系。 克里特使还肯定了拜登总统推动全球努力实现未来五年不再出现全球变暖的目标的决心。 克里表示，在担任美国国务卿期间，他十分重视合作应对越南气候变化和越南能源转型问题，并多次访问越南就这一问题进行讨论。
范明政总理表示，越南将应对气候变化视为一个核心和紧迫的问题，既是挑战也是将其发展模式朝着绿色和可持续的方向转型的机遇。范明政说，越南虽然是发展中国家，但仍努力履行与发达国家同等的减排承诺； 这需要国际合作伙伴在公平正义的基础上给予大力支持，包括通过简化行政程序提供优惠贷款。
范明政总理对拜登政府推动全球共同应对气候变化的努力给予好评； 建议美方继续在资源、资金，特别是优惠贷款、基础设施、技术、人力资源培训等方面与越南合作并提供支持。越南政府欢迎企业以公私合作形式参与； 越南政府愿为外国投资者在能源转型领域与越南各部委、行业和企业合作创造最大条件。 他强调，越南选择任何方式推进能源转型和减少排放，为企业和人民带来最大利益。
克里对越南在第26届联合国气候变化框架公约（COP26）缔约方会议上的承诺以及越南在能源转型、应对气候变化方面所采取的措施表示印象深刻，他说，国际社会也支持越南在这个过程，越南有许多可以利用的财政资源。 克里重申，美国政府和他个人将继续与越南各部委、行业保持密切配合；愿在力所能及的范围内最大限度地支持越南发展可再生能源、减少排放、建设可持续基础设施。
克里透露，在COP26上，越来越多的企业大力支持可再生能源产业供应链、价值链的发展，并正在努力重组供应链，以生产符合新排放标准的产品。他强调，许多实力雄厚的企业、美国和全球大型金融基金愿参与越南能源转型进程，并希望越南抓住这一巨大机遇。（完）
范明政重申，越南坚持独立自主、和平友好、合作与发展、国际关系多边化和多元化，是世界各国的好朋友、信赖伙伴和国际社会的积极和负责任成员的外交政策。在此过程中，越南始终将美国视为头等重要的伙伴之一，愿与美方一道，本着尊重彼此政治制度、稳定、高效和具有实质性的原则，继续推动两国关系发展，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。范明政总理高度评价美国支持一个强大、独立和繁荣的越南的政策。
范明政总理表示，在华盛顿三天多来，越南高级代表团出席了东盟-美国特别峰会，并与乔·拜登总统、美国政府和国会高级官员进行了实质性讨论。双方一致同意推动越美全面伙伴关系在政治外交、经贸、国防安全、教育培训、科学技术、人文交流等领域不断走向纵深。
范明政总理还表示，越南的新冠肺炎疫情得到控制，在很大程度上要归功于包括美国在内的国际朋友的疫苗援助；在东盟-美国峰会上，范明政总理建议美国帮助东盟评估后疫情时期的影响，包括对人们精神健康的影响。
克里重申，美国一向重视美越全面伙伴关系，支持越南在地区和应对包括气候变化在内的国际问题中发挥越来越积极和实质性的作用。
越南政府总理范明政会见美国总统气候问题特使约翰·克里。图自越通社
克里表达了他对越南国家和人民的特殊感情，并承诺，无论在任何岗位上，他都将大力支持发展越美关系。 克里特使还肯定了拜登总统推动全球努力实现未来五年不再出现全球变暖的目标的决心。 克里表示，在担任美国国务卿期间，他十分重视合作应对越南气候变化和越南能源转型问题，并多次访问越南就这一问题进行讨论。
范明政总理表示，越南将应对气候变化视为一个核心和紧迫的问题，既是挑战也是将其发展模式朝着绿色和可持续的方向转型的机遇。范明政说，越南虽然是发展中国家，但仍努力履行与发达国家同等的减排承诺； 这需要国际合作伙伴在公平正义的基础上给予大力支持，包括通过简化行政程序提供优惠贷款。
范明政总理对拜登政府推动全球共同应对气候变化的努力给予好评； 建议美方继续在资源、资金，特别是优惠贷款、基础设施、技术、人力资源培训等方面与越南合作并提供支持。越南政府欢迎企业以公私合作形式参与； 越南政府愿为外国投资者在能源转型领域与越南各部委、行业和企业合作创造最大条件。 他强调，越南选择任何方式推进能源转型和减少排放，为企业和人民带来最大利益。
克里对越南在第26届联合国气候变化框架公约（COP26）缔约方会议上的承诺以及越南在能源转型、应对气候变化方面所采取的措施表示印象深刻，他说，国际社会也支持越南在这个过程，越南有许多可以利用的财政资源。 克里重申，美国政府和他个人将继续与越南各部委、行业保持密切配合；愿在力所能及的范围内最大限度地支持越南发展可再生能源、减少排放、建设可持续基础设施。
克里透露，在COP26上，越来越多的企业大力支持可再生能源产业供应链、价值链的发展，并正在努力重组供应链，以生产符合新排放标准的产品。他强调，许多实力雄厚的企业、美国和全球大型金融基金愿参与越南能源转型进程，并希望越南抓住这一巨大机遇。（完）