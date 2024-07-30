越南政府总理对印度进行国事访问：深化越印全面战略伙伴关系

值此机会，越南外交部副部长范清平就范明政总理对印度进行国事访问接受了媒体的采访。



范清平表示，越南与印度有着牢固的传统友谊并由胡志明主席和印度老前辈领导人以及两国历代领导人和人民共同培育。



2016年，两国建立了全面战略伙伴关系框架。这是双方建立新型关系框架后两国总理首次互访。越南政府总理是印度选出人民院并组建新政府后首批受邀访问印度的外国领导人之一。此次访问也是在《日内瓦协定》签署70周年之际进行的。



出席第10届越印人民友好联欢会的印度代表团于2019年8月13日参观宁平省长安名胜群。图自越通社

范明政总理此访极为重要，旨在重申越南珍视越南与印度传统友谊和全面战略伙伴关系的一贯方针，进一步加强两国领导人的关系。



此次访问旨在进一步深化越印全面战略伙伴关系，一方面巩固传统合作领域，同时拓展电子、电信、生物技术、医药、可再生能源、绿色经济、数字经济、人工智能、半导体、新材料、主要矿物等双方有潜力和优势的领域。



此次访问还是两国在地区和国际安全和战略问题上加强分享并在共同关心的多边论坛上承诺相互支持的机会。



范清平表示，越印全面战略伙伴关系呈现良好发展态势，关系基础牢固，拥有高度政治互信。政党、国家、国会和民间交流等渠道的合作关系不断拓展，双方保持经常性的互访和接触，各种对话合作机制得到有效发挥。



防务安全合作是战略层面的重要支柱。两国签署了《防务伙伴关系联合愿景声明》和《后勤保障合作谅解备忘录》（2022年6月），在教育培训、国防工业、军舰互访、无偿援助等领域进行合作。



由印度企业投资位于越南永福省的越南明达汽车零部件有限公司。图自越通社

在经济方面，自2016年两国将双边关系升格为全面战略伙伴关系以来，双边贸易额增长了1.5倍，2023年双边贸易额达近150亿美元，两国贸易投资合作潜力巨大。印度大型企业正在推进与越南在可再生能源、加工制造业、石油天然气、制药、海港基础设施和物流等战略领域的合作。越南Vinfast集团已在泰米尔纳德邦开工建设汽车装配和生产厂，投资额达20亿美元。 科技、信息通信、教育培训、文化旅游等领域合作均呈现出良好的势头。目前，两国之间每周有50多趟直航航班；印度是赴越南游客增长率最高的3个国家之一，过去4年印度赴越游客人数增长了2.5倍（从2019年的17万人人次增至2023年的40万人次）。过去10年来，印度向越南提供近3000个奖学金名额。此外，印度政府还协助越南实施美山世界遗产修缮项目。



两国正在加强可再生能源、半导体芯片、创新、绿色经济、数字化转型和信息技术、智慧农业和制药等新兴领域的合作。



两国还在多边论坛特别是联合国框架和东盟主导的地区论坛上密切协调和支持。



可以说，近年来越印关系全面发展，多个领域合作不断拓展，合作前景广阔。（完）