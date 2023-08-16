越南政府副总理陈流光访问中国云南省 出席南博会开幕式

应中国政府和云南省地方政府的邀请，8月16日，越南政府副总理陈流光出席在中国云南省昆明市举行的第7届中国—南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会（简称南博会）开幕式。

越南通讯社驻华记者报道，越南政府副总理陈流光在开幕式上致辞，高度评价南博会在支持东南亚和南亚工商界寻求投资合作机会，加强贸易往来，促进生产经营，克服困难，在新冠肺炎疫情（COVID-19）大流行后逐步恢复发展的作用。

陈流光副总理强调，越南地处发展蓬勃的东南亚地区，竞争优势突出，具备成为外国投资者理想目的地的条件，也是全球经济格局转移和全球供应链与生产网络重组过程中的潜在目的地。

越南政府副总理陈流光建议，中国政府和云南省地方政府继续关注和推动云南省与越南各地方在经贸、旅游等领域的全面合作和广泛互联互通。

当天，越南政府副总理、越中双边合作指导委员会越方主席陈流光会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任，中华人民共和国外交部部长、中越双边合作指导委员会中方主席王毅先生。

在会见上，双方对近年来越中关系发展态势和积极成果表示高兴和赞赏。越南政府副总理陈流光肯定了越南重视发展越中睦邻友好和全面战略合作伙伴关系的一贯政策；建议双方密切协调，推动两国高层共识具体化；推动双方贸易合作朝着更加可持续的方向发展；加强铁路、公路等交通基础设施的互联互通等。

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任，中华人民共和国外交部部长、中越双边合作指导委员会中方主席王毅先生高度赞赏陈流光副总理的合作建议；强调中方重视发展同越南的睦邻友好关系；申明中方愿支持越南实现越共十三大所提出的经济发展目标；加强双方经贸领域合作；希望双方加强在国际和地区论坛上的协调与合作。

双方同意与东盟共同维护东海的和平与稳定，推进在东海上的合作。

在访问云南省并出席南博会期间，越南政府副总理陈流光与斯里兰卡总理迪内什·古纳瓦德纳（Dinesh Gunawardana）举行会见。会上，双方就两国关系和共同关心的国际及地区问题进行交换意见。

值此访问中国云南省之际，越南政府副总理陈流光探访位于昆明市的胡志明主席遗迹区并敬献鲜花；参观了参加南博会的越南及地区其他国家的展位；造访云南农垦集团。

中国—南亚博览会暨中国昆明进出口商品交易会是中国西南地区规模最大、最具意义的全面推动中国与南亚、东南亚国家合作与发展的国际贸易促进活动。（完）