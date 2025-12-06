越南政府副总理裴青山赴林同省指导救灾工作

12月6日上午，越南政府副总理裴青山赴林同省德兰（D'Ran）乡出席了“光中战役”灾后住房重建计划启动仪式，为因自然灾害导致房屋完全倒塌的受灾群众重建家园。



“光中战役”灾后住房重建计划启动仪式已在林同省德兰乡举行，该地区在11月底的严重洪涝灾害中受损严重。根据计划，房屋完全倒塌的家庭每户可获得来自中央财政的1.2亿越盾（约合人民币3.6万元）补助，重建工作将由越南人民军第七军区部队提供人力与物资支持，确保受灾群众尽快恢复正常生活。



在与政府工作组的会议上，林同省领导汇报了2025年11月16日至12月5日期间的灾情：全省共6人死亡、2人受伤；超过10310户家庭受影响；9062公顷农作物和1.2公顷水产受损；24艘渔船断锚沉没；逾14309头家畜家禽死亡；352处山体滑坡导致交通中断。初步估计总损失超过1.4万亿越盾。



林同省居民在洪水过后清理家园。图自越通社

灾害发生后，林同省立即组织力量开展灾后恢复工作，同时动员军队、公安、青年团员协助修缮房屋，力争在2025年12月30日前确保受灾群众拥有安全住所。



听取汇报后，裴青山要求林同省全面核查灾情统计；加快推进“光中战役”，确保在2026年1月15日前完成全部被冲毁、倒塌房屋的重建工作，并于2025年12月30日前完成所有房屋修缮；持续排查并统计受灾情况与缺粮人口数据，以便及时提供后续支持。



裴青山要求该省重新审视基础设施规划方案，特别是交通主干道建设，并将其纳入中长期投资计划；协调各部委、行业为灾害频发地区制定移民安置方案。他强调需严格审核水库及水电站泄洪流程，制定堤坝加固方案以确保下游安全；同时要求公安、武装力量与地方政府紧密配合，及时开展应急处置，切实保障人民群众生命财产安全及重点工程设施。



作为集山林与海洋资源禀赋于一体的省份，林同省被建议应充分发挥自身优势，全面释放发展潜力，以推动经济社会实现快速、可持续的高质量发展。（完）