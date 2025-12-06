越南政府例行记者会：保障洪涝灾区民众住房重建的承诺将如期落实

在12月6日下午举行的政府例行记者会上，越南建设部与农业与环境部就中部和西原地区灾后重建进展、防洪住房建设及农业生产恢复等议题回应了媒体关切。

建设部办公厅主任兼发言人阮智德表示，针对约900户受灾家庭的住房修复与重建工作，目前距离最终完成期限（2026年1月30日）仅余约60天。为保障工程质量和防洪标准，各地方政府已设计并公布了至少3种防洪住房标准户型，顺化、清化等地更提供了6至8种方案。所有设计方案均已通过各省市建设厅官网公开，供民众选用。

这些方案综合考虑了地方自然条件、文化与灾害特点，符合现行技术规范，并已在得乐、河静、广治等省份的防灾住房项目中作为重要技术参考。尽管实践证明，按现有样板建造的房屋能有效抵御一般洪涝，但考虑到近年来灾害日趋复杂严峻，阮智德指出，仍需研究制定更具韧性的新型防洪住房样板。

为此，建设部已提请各省人民委员会指导相关部门，协同国家建筑研究院，依据政府总理第234/CĐ-TTg号通知精神，结合本地地形特点选用和优化户型设计。其实施必须与城乡及区域规划紧密衔接，以确保长期安全，而非仅满足眼前需求。阮智德同时强调，修缮重建所需的水泥、钢材等建材将获优先调配，相关工作正紧急开展，以确保落实总理指示，让所有民众在春节前“有房住、过好年”。

针对灾后生产恢复的支持政策，农业与环境部副部长冯德进介绍了相关情况。他指出，防灾减灾包含预报、防御和恢复三个阶段。今年以来，自然灾害已造成419人死亡，经济损失估计达97万亿越盾，其中农业受损尤为严重。

在政策支持方面，政府已颁布第09/2025/NĐ-CP号法令与第380/NQ-CP号决议，通过提供2%的利率减免等信贷支持帮助农民。截至目前，国际社会援助的物资设备价值已超2100万美元，国内企业与团体也捐助了超500亿越盾及大量种子、疫苗、种畜等生产资料，全力支持农业、畜牧业和水产养殖业恢复。（完）